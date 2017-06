Die Lilien rüsten weiter auf und bedienen sich in Holland: Mittelfeldspieler Julian von Haacke kommt zum SV Darmstadt 98 und trifft dort auf seinen Ex-Trainer.

Lilien-Trainer Torsten Frings hat wieder einmal seine guten Kontakte spielen lassen und Wunschspieler Julian von Haacke zum SV Darmstadt 98 geholt. Wie die Lilien am Dienstag mitteilten, verlässt der 23-jährige Mittelfeldspieler den holländischen Erstliga-Absteiger NEC Nijmegen und schließt sich den Lilien an. Der gebürtige Bremer, der bei der U23 von Werder bereits unter Assistenzcoach Frings spielte, unterschreibt einen Vertrag bis 2020.

Man kennt sich

"Julian ist ein sehr talentierter Spieler, den ich schon lange kenne und dessen Weg wir aufmerksam verfolgt haben", freute sich Frings über den geglückten Deal. "Wir trauen ihm zu, dass er in der 2. Bundesliga an seine überzeugenden Leistungen in der niederländischen Liga anknüpfen kann."

Von Haacke, der auf der Sechs oder etwas davor beheimatet ist, stand in der vergangenen Saison in 30 Spielen auf dem Platz und erzielte dabei zwei Tore. In Darmstadt könnte der ehemalige deutsche Jugendnationalspieler den Platz von Jerome Gondorf einnehmen, der in Bremen angeheuert hat.

Bock aufs Bölle

"Ich bin froh, hier in Darmstadt zu sein", sagte von Haacke, der sich vor allem auf das Wiedersehen mit Frings freut. "Dass ich ihn kenne, war sicherlich ein weiteres Argument für meinen Wechsel. Ich habe richtig Bock auf die Lilien und das Böllenfalltor."

Zuvor hatten die Lilien bereits Weltmeister Kevin Großkreutz und die beiden Torhüter Joel Mall und Florian Stritzel unter Vertrag genommen. Gemeinsam auf dem Platz stehen werden die Neuzugänge erstmals beim Vorbereitungsstart am 19. Juni.