Obwohl der Abstieg für Darmstadt 98 immer näher rückt, lässt Trainer Torsten Frings die weiße Fahne weiter im Schrank und nimmt sein Team in die Pflicht. Keeper Michael Esser spricht derweil über seine Zukunft.

Als ginge es um die Weltmeisterschaft. Es lief bereits die 80. Spielminute, als Lilien-Coach Torsten Frings mit hochrotem Kopf auf den Schiedsrichter-Assistenten zustürmte und sich lautstark über eine Entscheidung von Referee Benjamin Brand beschwerte. Seine langen Haare verteilten sich dabei in alle Richtungen, die Hände fuchtelten wie wild durch den Darmstädter Abendhimmel. Allen Betrachtern dieser Szene war klar: Es musste sich Ungeheuerliches zugetragen haben in diesem Spiel, das der SV Darmstadt 98 letztlich verdient mit 0:2 (0:2) gegen Bayer Leverkusen verlor. Nun ja, hatte es aber nicht.

Eigenmotivation als Charakterstärke

Der Unparteiische hatte den Lilien weder einen Treffer geklaut, noch einen Elfmeter verweigert. Er hatte auch keine Abseitsposition bei einem der Gegentreffer von Julian Brandt (15.) oder Kevin Volland (56.) übersehen. Er hatte lediglich zu Unrecht auf Abstoß für die Gäste statt auf Eckball für Darmstadt entschieden. Einfluss auf das Ergebnis hatte der falsche Fingerzeig – das lässt sich aus der Harmlosigkeit der vorherigen Darmstädter Eckstöße erschließen – nicht. Für Frings alles egal, ihm ging es um die Botschaft: Egal wie aussichtslos die Lage ist, aufgeben gilt nicht.

Zitat „Es gibt nichts Besseres als Bundesliga zu spielen. Wenn das keine Motivation ist, sich im Training anzubieten, damit man am Wochenende spielt, dann verstehe ich die Spieler nicht.“ Zitat von Torsten Frings Zitat Ende

Trotz der 20. Niederlage im 27. Spiel, trotz 14 Punkten Abstand zum rettenden Ufer, trotz des höchstwahrscheinlich nicht mehr zu vermeidbaren Abstiegs. Frings lebt seinen Spielern noch immer genau das vor, was er von ihnen verlangt: vollen Einsatz bis zum Schluss. "Es gibt nichts Besseres als Bundesliga zu spielen. Wenn das keine Motivation ist, sich im Training anzubieten, damit man am Wochenende spielt, dann verstehe ich die Spieler nicht", so Frings wenig später auf der Pressekonferenz. "Wir brauchen Eigenmotivation. Und wenn wir diese Charakterstärke nicht haben, können wir einpacken."

Es reicht nicht

Sieben Spieltage vor Saisonende geht es bei den Lilien nur noch um Schadensbegrenzung und die Vermeidung von historischen Negativwerten. Auch gegen die Werkself aus Leverkusen stemmte sich das Team von Coach Frings am Mittwoch deshalb erneut mit aller Kraft gegen die drohende Pleite. Da Mario Vrancic seine beiden Freistöße jedoch entweder knapp über das Gehäuse (37.) oder an die Latte (41.) schoss und auch Hamit Altintop (33.) sowie der eingewechselte Jan Rosenthal (68.) gute Chancen ungenutzt ließen, setzte sich am Ende die höhere Qualität Bayers durch.

"Es ist natürlich extrem bitter gerade", fasste Keeper Michael Esser die Darmstädter Gesamtsituation zusammen. Der 29-Jährige hatte nach auskuriertem Muskelbündelriss erstmals seit vier Spielen wieder im Kasten der Lilien gestanden und war direkt mit dem ersten Schuss überwunden worden. "Geht ja gut los", habe er gedacht, dann aber einen Blick ins mit 16.200 Zuschauern gefüllte Jonathan-Heimes-Stadion geworfen und sich an der Ehre gepackt gefühlt. "Solange die Fans uns so unterstützen, müssen wir hier jeden Grashalm umpflügen." Wenn man schon untergehen muss, dann wenigstens erhobenen Hauptes.

Esser bekennt sich zu Lilien

Die Abschiedstour durch Deutschlands schönste Stadien endet für die Lilien am 20. Mai im Borussiapark zu Mönchengladbach. Die künftigen Ausflugsziele heißen dann vorerst Heidenheim, Sandhausen oder Würzburg. Welcher der aktuellen Spieler dann noch Mitglied der Reisegruppe sein wird, ist derzeit ungewiss.

Gute Chancen auf einen Verbleib gibt es aber wohl bei Esser, der nach seinem Kaltstart erneut bester Darmstädter war. Denn während Marcel Heller die kommenden Partien vor allem als "Bühne, auf der man sich zeigen kann" sieht, läuft der Vertrag des Schlussmanns noch ein Jahr länger. Abschied vorerst nicht geplant: "Ich habe keine Probleme damit, in Deutschland in der 2. Liga zu spielen", sagte er. Worte, die die Laune von Trainer Frings vielleicht wieder etwas aufhellen.

