In Südspanien bereiten sich die Lilien intensiv auf die Bundesliga-Rückrunde vor. Mittendrin: Neu-Trainer Torsten Frings. Der 40-Jährige versucht, der Mannschaft seine Spielidee zu vermitteln – und wird dazu auch gerne mal selbst aktiv.

So lange ist es nicht her, dass Torsten Frings die Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat. Noch 2013 stand er für den Toronto FC in der Major League Soccer auf dem Platz. Und auch als Trainer des SV Darmstadt 98 kann der einstige Mittelfeldspieler den Fuß nur schwer vom Ball lassen.

"Man merkt, dass er noch nicht lange weg ist vom Spielfeld", sagte Marcel Heller süffisant. Fehle dem Team im südspanischen Trainingslager für eine bestimmte Übung ein Spieler, biete sich der Coach stets selbstlos als Aushilfsprofi an. "Er ist einfach noch heiß drauf, mitzumachen", so Heller.

Selbstbewusstsein wieder herstellen

So heiß Frings auch auf Übungen mit dem Ball ist, seinen Trainerjob vergisst er dabei freilich nicht. Immer wieder unterbricht der gebürtige Nordrhein-Westfale das Treiben auf dem satten Grün und versammelt seine Lilien um sich. "Er will die Mannschaft erreichen und uns mitteilen, was er mit uns vor hat", erklärt Heller.

Frings bringt dem Team nicht nur seine Spielphilosophie näher, er versucht auch, das angekratzte Selbstbewusstsein des Tabellenletzten wieder auf Vordermann zu bringen. "Er impft uns in jedem Gespräch ein, dass wir als Mannschaft in der Rückrunde viel erreichen können."

Flachsen und Malochen

Der Übungsleiter kommt in seinen ersten Wochen bei den Lilien gut an. Er gibt sich so, wie er es in seiner Antrittsrede Ende Dezember angekündigt hatte: als Typ, mit dem die Spieler auch mal flachsen können, der deshalb aber nicht seine Autorität verliert. "Wir freuen uns, dass wir so einen Trainer bekommen haben. Wir werden viel Spaß mit ihm haben", war sich Heller sicher. "Wenn wir hart arbeiten."