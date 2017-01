Der Fokus von Darmstadt 98 liegt auf dem 1. FC Köln, die Gespräche drehen sich aber noch immer um Änis Ben-Hatira. Trainer Torsten Frings beklagt den sportlichen Verlust, eine Alternative zur Trennung sieht aber auch er nicht.

Am Tag eins nach Änis Ben-Hatira drehte sich beim SV Darmstadt 98 erneut viel um Änis Ben-Hatira. Obwohl die Lilien in der offiziellen Mitteilung zur Trennung des 28-Jährigen am Mittwoch betont hatten, keine weiteren Stellungnahmen abzugeben, kam Trainer Torsten Frings auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr) um eine Einschätzung der Folgen für sein Team nicht herum. "Ben-Hatira ist ein überragender Fußballer", sagte der Lilien-Coach. Sportlich bedauere er den Abgang sehr, letztlich sei die Vertragsauflösung aber "für beide Seiten die beste Lösung".

Trennung nach Salafismus-Vorwürfen

Ben-Hatira und Darmstadt 98 hatten sich am Mittwoch darauf geeinigt, ab sofort getrennte Wege zu gehen. Nach der massiven Kritik am Engagement des Deutsch-Tunesiers für eine umstrittene islamische Hilfsorganisation hatten sich die Lilien dem Druck von Politik und Fans gebeugt und die Zusammenarbeit mit Ben-Hatira beendet. "Es haben sich im Laufe der Zeit immer wichtigere Leute eingemischt. Wir hatten irgendwann keine andere Wahl mehr", begründete Frings das Vorgehen des Vereins.

Zuletzt hatte vor allem der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) Darmstadt 98 zum Handeln aufgefordert und sich für einen Rauswurf Ben-Hatiras ausgesprochen. "Er unterstützt eine Organisation, die im Verfassungsschutzbericht von Nordrhein-Westfalen aufgeführt ist", sagte er. Ansaar International verbreite extremistisches Gedankengut und habe einen salafistischen Hintergrund, so Beuth. "Der Sport und die Vereine müssen sich von Extremisten und Leuten, die Extremisten unterstützen, unmissverständlich distanzieren."

Zurück zum Sport

Ben-Hatira selbst hatte sich wenige Stunden nach seinem Ende in Darmstadt noch einmal persönlich bei Facebook zu Wort gemeldet und seine Aktivitäten erneut gerechtfertigt. Einen Fehler gestand er nicht ein. "Es gibt wenige Menschen, die eine große Verantwortung tragen, dennoch täglich in den Spiegel sehen können und sich mit Stolz selbst erkennen. Gott sei Dank, ich kann das", schrieb der 28-Jährige und postete ein Foto, das ihn vor einem Spiegel zeigt. Ben-Hatira bedankte sich bei seinen Unterstützern und kündigte an, sich bald zu dem Thema öffentlich äußern zu wollen.

Lilien-Coach Frings versuchte derweil, die Affäre abzuhaken und den Fokus wieder auf den Abstiegskampf in der Bundesliga zu richten. "Der Fußball sollte jetzt wieder in den Vordergrund rücken", bat er. Die Lilien empfangen am Samstag den 1. FC Köln und könnten sich mit einem Sieg im Rennen um den Klassenerhalt zurückmelden. Für Ben-Hatira wird dann erstmals Neuzugang Terrence Boyd im Kader stehen und das tun, worum es eigentlich gehen sollte: Tore schießen. Das ist Darmstadt 98 seit 543 Minuten nicht mehr gelungen.