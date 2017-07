Nun also wieder Zweitligist: Darmstadt 98 schlüpft ab Samstag erstmals seit langem in eine Favoritenrolle. Trainer Torsten Frings spricht im Interview über Hamit Altintop, die weitere Kaderplanung und seine eigene sportliche Zukunft.

Die Tage vor dem Start in die Zweitliga-Saison, die für die Lilien am Samstag (15.30 Uhr) mit der Partie gegen Greuther Fürth beginnt, müssten für Trainer Torsten Frings eigentlich mehr als 24 Stunden haben. Er eilt von Termin zu Termin, plant Trainingseinheiten und spricht mit Medienvertretern. Zum Interviewtermin kommt er ein paar Minuten zu spät, nimmt sich dann aber Zeit und spricht über emotionale Vertragsverlängerungen, Neuzugänge und den Wohlfühlfaktor in Darmstadt.

hessenschau.de: Herr Frings, der vergangene Donnerstag war ein Tag wie aus dem Lilien-Bilderbuch. Bei der Saisoneröffnungsfeier wurde die Vertragsverlängerung von Routinier Hamit Altintop bekanntgegeben. Die Reaktion der Fans, der Jubel und der Applaus sorgten für eine ganz besondere Atmosphäre.

Torsten Frings: Hamit hat sich diese außergewöhnliche Atmosphäre verdient. Erstens durch seine guten Leistungen – und zweitens ist er ein überragender Fußballer, der den Weg auch in der 2. Liga mit uns gehen will. Das kann man ihm nicht hoch genug anrechnen.

hessenschau.de: Sie haben sich das Mikrofon geschnappt, um die Vertragsverlängerung persönlich bekanntzugeben. Normalerweise übernimmt der Stadionsprecher diesen Part. War Ihnen das eine Herzensangelegenheit?

Frings: Es war der Plan. Wir wollten so wenige Menschen wie möglich einweihen, weil es eine Überraschung sein sollte. Für unsere Fans und für unsere Mannschaft, denn in der Mannschaft wusste es auch niemand. Gott sei Dank ist es uns gut gelungen, das über mehrere Tage geheim zu halten. Es stand immerhin schon ein paar Tage vorher fest, dass er zurückkommt.

hessenschau.de: Wie groß ist Ihr Verdienst daran?

Frings: Ich habe viel mit ihm geschrieben und telefoniert. Aber auch der gesamte Verein hat sich sehr um ihn bemüht. Zudem war ihm die Wertschätzung, die er im vergangenen halben Jahr in Darmstadt genossen hat, sehr wichtig. Er hat gesehen, dass er hier gebraucht wird. Hamit ist ein Spieler, der darauf viel Wert legt und nicht aufs Geld schaut – sondern auf die Liebe, die er hier bekommt.

hessenschau.de: Neben Altintop stehen Ihnen außerdem namhafte Neuzugänge wie Kevin Großkreutz oder Artur Sobiech zu Verfügung. Mit Tobias Kempe kehrt ein früherer Leistungsträger zurück. Ist Darmstadt 98 ein Aufstiegskandidat?

Frings: Wir wollen eine gute Rolle spielen und uns im Profifußball etablieren. Man darf nicht vergessen, dass Darmstadt noch vor vier Jahren in der 3. Liga gespielt hat. Viele Vereine haben einen jahrelangen Vorsprung, was das Finanzielle oder die Infrastruktur und das Stadion betrifft. Wir sind aber auf einem guten Weg und haben bewusst eine neue Mannschaft mit vielen jungen Spielern aufgebaut.

hessenschau.de: Sind Sie noch auf der Suche nach weiteren Neuzugängen?

Frings: Generell halten wir immer unsere Augen auf. Wenn etwas Gutes und Machbares dabei ist, werden wir uns sicherlich nicht wehren. Aber wir sind auch für den Fall vorbereitet, dass der eine oder andere Spieler von uns vielleicht unzufrieden ist – weil er nicht die Einsatzzeiten bekommt, die er sich vorstellt. Von daher kann auf beiden Seiten sicherlich noch etwas passieren.

hessenschau.de: In einem kicker-Interview haben Sie kürzlich gesagt: "Vielleicht bin ich in zehn Jahren noch am Böllenfalltor." Haben Sie – am Beginn Ihrer Cheftrainer-Karriere – mit dem SV98 direkt den richtigen Verein gefunden?

Frings: Im Nachhinein muss man schon sagen, dass alles passt. Ich fühle mich sehr wohl hier. Durch meine Spieler-Karriere habe ich festgestellt, dass man viele Sachen nicht planen kann. Ich weiß auch, wie schnell es im Trainer-Geschäft gehen kann. Da reichen manchmal fünf, sechs schlechte Spiele und schon kannst du dir einen neuen Verein suchen. In Darmstadt ist mein Wohlfühl-Charakter aber sehr groß. Deshalb habe ich die Aussage getroffen, dass ich mir vorstellen kann, sehr lange hier zu bleiben.

hessenschau.de: Im Trainingslager in Österreich haben Sie Ihre Spieler ordentlich auf die Schippe genommen. Nur einen Tag nach einem Testspiel-Doppelpack haben Sie einen Kraft- und Ausdauerparcours aufgebaut, bei dem selbst Felix Magath neidisch geworden wäre. Viele Profis wurden kreidebleich im Gesicht, doch dann schickten Sie sie wie selbstverständlich zum lockeren Auslaufen. Gehört Spaß im Fußball dazu?

Frings: Für mich ist Spaß ein sehr großer Faktor. Wenn man Spaß hat, kommt man sehr gerne zur Arbeit und auch das Sich-Quälen macht ein Stück weit mehr Spaß. Ich bin froh, dass das gelungen ist und die Jungs am Anfang geschockt waren.

hessenschau.de: Jetzt droht Ihnen aber eine Revanche.

Frings: Ich bin gespannt, was da kommt und was sie sich Tolles einfallen lassen. Ich bin für jeden Spaß zu haben, solange drum herum alles läuft.

hessenschau.de: Das erste Saisonspiel gegen Greuther Fürth wird am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen, also zur besten und für Sie noch gewohnten Bundesliga-Zeit. Da müssen Sie sich gar nicht groß umstellen.

Frings: Nein, aber prinzipiell sind die Zeiten in der 2. Liga schon anders. Es wird am Anfang sicherlich komisch sein, schon um 13.30 Uhr zu spielen. Aber wir nehmen es so an, wie es kommt. Die Jungs freuen sich, dass es endlich losgeht, denn eine Vorbereitung ist nie angenehm (grinst).

hessenschau.de: Nach dem Aufstieg von Stuttgart und Hannover drängt sich diesmal kein klarer Favorit auf. Wie lautet Ihre Prognose für die kommende Saison?

Frings: Es gibt viele Mannschaften, die Ansprüche stellen und sagen, dass sie aufsteigen wollen. Das macht die Liga so schwierig, es gibt im Vergleich zum vergangenen Jahr keinen richtigen Favoriten. Jedes Spiel wird ein harter Kampf.

Das Gespräch führten Carsten Schellhorn und Patrick Stricker.