Jerome Gondorf ist mit den Lilien von der 3. Liga in die Bundesliga marschiert. Jetzt verlässt der Aufstiegsheld den Absteiger Darmstadt 98. Die Lilien verlässt er "mit einem strahlenden und einem weinenden Auge".

Schon zu Wochenbeginn war über einen Wechsel zu Werder Bremen spekuliert worden. Jetzt ist der Abschied von Jerome Gondorf beim Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 fix. Beide Clubs bestätigten am Dienstagvormittag die Einigkeit über einen Transfer des 28 Jahre alten Mittelfeldspielers. Gondorf besitzt zwar noch einen Vertrag bis Juni 2018 in Darmstadt, kann die Lilien aber dank einer Ausstiegsklausel vorzeitig verlassen. Von dieser Option machte der Rechtsfuß nun Gebrauch.

"Ich möchte mich bei allen für die letzten Jahre bedanken, beim SV Darmstadt 98 der mir im Sommer 2013 die Chance gab Fußball am Bölle zu spielen", schreibt Gondorf auf Facebook. Vor allem die Fans und das Stadion am Böllenfalltor werde er vermissen. "Was in diesen 4 Jahren passiert ist, kann man kaum mit Worten beschreiben." Damit meine er nicht nur die sportlichen Erfolge, sondern auch Wegbegleiter, wie Johnny Heimes: "Eine Persönlichkeit wie man sie sich nur als Beispiel nehmen kann, eine Persönlichkeit, welche die Grundtugenden des Fußballs in Darmstadt quasi in seinem eigenen Leben beinhaltet hat."

Werder-Geschäftsführer Baumann lobt Enwicklung

Für den SV98 ist der Abgang des Mittelfeldspielers sportlich ein großer Verlust. Gondorf war sowohl unter Trainer Dirk Schuster als auch nun unter Torsten Frings eine Stammkraft bei den Südhessen. Als Arbeiter im Mittelfeld, oder zuletzt offensiver als Spielgestalter absolvierte er insgesamt 136 Spiele für den SVD und erzielte 13 Tore. Bis zuletzt hatte Trainer Frings um einen Verbleib gekämpft. Doch das Angebot aus Bremen war zu attraktiv. "Die Entscheidung von all dem Abschied zu nehmen war wahrlich keine einfache, doch ich habe in mir das Gefühl entwickelt eine neue Herausforderung und Chance wahrnehmen zu wollen", erklärt Gondorf. Darmstadt verlasse er mit einem "strahlenden und einem weinenden Auge".

An der Weser hat der 28-Jährige bereits die sportmedizinische Untersuchung absolviert. Noch sind nicht alle Unterschriften unter die Verträge gesetzt, das soll in den nächsten Tagen passieren. "Er hat sich in den beiden Bundesliga-Jahren der Darmstädter hervorragend entwickelt und immer wieder mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht", lobte Werders Geschäftsführer Fank Baumann den Neuzugang.

Einer der letzten Aufstiegshelden geht

Trotz des Abstiegs werden die Lilien-Fans den zweikampf- und laufstarken Mittelfeldkämpfer in guter Erinnerung behalten. Gondorf ist im aktuellen Team einer letzten Aufstiegshelden, die mit den Darmstädtern den wundersamen Durchmarsch von der 3. Liga ins Fußball-Oberhaus vollbrachten. Mit dem bevorstehenden Wechsel ist nun auch dieses Kapitel ein Stück Darmstädter Geschichte.

