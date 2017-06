Schüchtern und zurückhaltend – das sind keine Eigenschaften, die Kevin Großkreutz bisher zugeschrieben werden. Der Eindruck nach dem ersten öffentlichen Training in Darmstadt: Bei den Lilien soll sich das zumindest fernab des Platzes ändern.

Noch ist alles neu, ungewohnt und irgendwie auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig für Kevin Großkreutz. Die Trainingskleidung etwa – schließlich gehörte blau und weiß bisher nicht zu den präferierten Farben des Ex-Borussen. Oder der Verein, der mit Darmstadt 98 weit weniger schillernd daherkommt als etwa Dortmund oder zuletzt der VfB Stuttgart. Und auch Großkreutz selbst wirkt bei seinem ersten öffentlichen Training an neuer Wirkungsstätte verändert.

Zurückhaltend, beinahe schüchtern tritt der 29-Jährige nach der ersten Einheit am Mittwoch vor die Mikros. Ungewöhnlich viele Medienvertreter sind gekommen. Großkreutz in Darmstadt – das ist nicht nur aus sportlicher Sicht ein Coup, es ist auch eine Story. Die Geschichte vom Weltmeister, der bei seinem Herzensverein Dortmund aussortiert wird und später in Stuttgart über eine Partynacht mit VfB-Jugendspielern stolpert, der schließlich mit blauem Auge und Tränen seinen Abschied von den Schwaben und dem Profi-Fußball verkündet.

Wahrheit und Pflicht

Letzteres bleibt ein Gedankenspiel. Nach vier Monaten ist er zurück. Er wirkt geläutert, spricht leise und scheint seine Antworten mit Bedacht zu wählen. Bloß nichts Falsches sagen. "Das ist ein Neustart. Ich will nach vorne gucken, Fußball spielen und auf dem Platz alles geben. Den Rest will ich hinter mir lassen", sagt er. Der Dortmunder Dialekt ist noch immer unüberhörbar. Von der Leichtigkeit der Meisterjahre allerdings ist nichts mehr zu spüren. "Ich bin Darmstadt dankbar, dass ich hier bin."

Dankbar für die Chance, die der Club und Trainer Torsten Frings ihm geben. Der Coach lotste Großkreutz nach Darmstadt, die Chemie zwischen den beiden schien von Beginn an zu stimmen. "Das hat sofort gepasst", sagt der 29-Jährige. "Ich hatte ein gutes Gefühl." Doch der Neuanfang ist mit Erwartungen verbunden und die sind hoch. "Er soll für uns ein absoluter Führungsspieler sein", betont Frings. Großkreutz solle selbstbewusst auftreten, wohlwissend welche sportlichen Erfolge er bereits gefeiert hat: Zwei Meistertitel und der Pokalsieg mit dem BVB, Weltmeister – wenn auch nur als Ersatzspieler – 2014. "Wir nehmen ihn aber auch in die Pflicht, dass er vorwegmarschiert und gerade die vielen neuen, jungen Spieler führt."

Fokus auf Fußball und Familie

Großkreutz gibt sich bei diesem ersten, öffentlichen Auftritt im Lilien-Dress sichtlich Mühe, die Erwartungen zu erfüllen. Berichtet von vielen Gesprächen mit Familie, Freunden und Weggefährten in den vergangenen Monaten, von den Lehren, die er gezogen hat. "Ich bin ruhiger geworden, konzentriere mich auf mich und will alles raushauen. Meine Familie ist wichtig. Der Rest interessiert mich nicht", sagt Großkreutz.

Er sei dankbar und wolle all jene stolz machen, die ihn in den vergangenen Monaten unterstützt haben. Das wiederholt er immer und immer wieder, wie eine Art Mantra. Auf Nachfragen reagiert er ausweichend und flüchtet sich bisweilen in Phrasen. Wohl vor allem, um keine Fehler zu machen. Das scheint für einen kurzen Augenblick vergessen, als er schließlich auf das altehrwürdige Böllenfalltor und die Trainingsbedingungen angesprochen wird.

Das Gefühl bleibt

"Das Stadion hat Tradition und es gibt nichts Geileres als in so einem Stadion zu spielen, alles rauszuhauen und die Fans glücklich zu machen", sagt Großkreutz. Das kenne er schließlich vom Stadion Rote Erde in Dortmund. Da sei das nicht anders. Und noch etwas ist gleichgeblieben, hat sich nicht verändert und Großkreutz selbst scheint beinahe erleichtert, dass er sich darauf verlassen kann: "Es hat einfach nur Spaß gemacht, endlich wieder den Ball am Fuß." Es ist eben doch nicht alles neu für Kevin Großkreutz.