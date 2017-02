Marcel Heller glaubt nach dem Coup gegen den BVB wieder fest an den Klassenerhalt mit Darmstadt 98. Die Chancen, dass er selbst ein weiteres Jahr im Lilien-Trikot aufläuft, werden aber immer geringer.

Den Tabellenvierten geschlagen, jetzt soll der Tabellenfünfte dran glauben: Der SV Darmstadt 98 will nach dem Sensationssieg gegen Borussia Dortmund auch von der schwierigen Auswärtsreise zur TSG Hoffenheim am Samstag etwas Zählbares mit nach Südhessen bringen. Auftrag: Die drei überraschenden Punkte vergolden und den Abstand zum Relegationsplatz und Werder Bremen verkürzen. "Wir müssen jetzt zeigen, dass das keine Eintagsfliege war. Wir wissen, dass wir auch da etwas holen können", sagte Marcel Heller im hr-heimspiel! am Montagabend.

Mehr Mut - mehr Punkte

Der seit diesem Sonntag 31 Jahre alte Heller ist unter dem neuen Trainer Torsten Frings richtig aufgeblüht und glaubt nach dem jüngsten Coup gegen den Champions-League-Achtelfinalisten wieder fest an eine realistische Chance im Bundesliga-Abstiegskampf. "Jeder hat gesehen, dass wir noch da sind", so der Flügelflitzer. "Es sind noch so viele Spiele – alles ist möglich." Noch seien die Lilien zwar Tabellenletzter, die Hoffnung auf den Klassenerhalt sei aber zurück.

Entscheidend für die Wende im lange Zeit aussichtlos scheinenden zweiten Bundesligajahr ist laut Heller vor allem die veränderte – und deutlich mutigere – Spielweise. Statt über 90 Minuten hinten dicht zu machen und vorne auf ein Tor aus heiterem Himmel zu hoffen, nehmen die Darmstädter nun ihr Schicksal selbst in die Hand. Gegen den BVB wurde deutlich früher angegriffen, es wurden Fehler erzwungen und dann schnell umgeschaltet. Eine Blaupause für die folgenden Auftritte: "Wenn wir nicht nur hinten drinstehen haben wir gegen jeden Bundesligisten eine Chance."

Altintop macht den Unterschied

Ein weiterer wichtiger Faktor, der für Qualität und Stabilität gesorgt hat, ist Hamit Altintop. Der Winter-Neuzugang, der bei seinem Startelf-Debüt gegen Dortmund eine überragende Leistung zeigte und umgehend die Chefrolle übernahm, ist schon jetzt nicht mehr wegzudenken. "Er ist eine Figur, zu der jeder aufblickt", so Heller, der sich trotz seiner Erfahrung am ehemaligen Schalke-, Bayern- und Real-Profi orientiert. "Egal ob in der Kabine oder auf dem Platz – er hilft und unterstützt uns."

Altintop sorge mit seiner Abgeklärtheit am Ball für die nötige Ruhe im Mittelfeld und helfe so Defensive und Offensive gleichermaßen. "Wir geraten nicht mehr ständig unter Druck und kommen durch ihn auch ins Spielerische", schwärmte Heller. "So ein Spieler hat uns gefehlt." Nach der taktischen und personellen Anpassung ist für die Lilien in den restlichen 14 Spielen also plötzlich wieder alles drin.

Hellers Zukunft wohl nicht in Darmstadt

Während die Zukunft der Lilien derzeit nur sehr schwer vorherzusehen ist, ist der persönliche Werdegang von Heller relativ klar. Der Vertrag des 31-Jährigen, der bereits im vergangenen Jahr heftig mit anderen Vereinen geflirtet hatte, läuft aus. Eine Verlängerung wird es wohl nicht geben. "Ich werde im Sommer schauen, was das Beste für mich ist", kündigte Heller an. "Ich sage aber klar und deutlich, dass mein Ziel die Bundesliga ist. Ich will da noch ein paar Jahre spielen."