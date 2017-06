Selbst das Werben von Kapitän Aytac Sulu hat am Ende nicht geholfen: Darmstadt 98 muss in der anstehenden Zweitliga-Saison ohne Marcel Heller auskommen. Dafür machen sich die Lilien bei anderen Leistungsträgern Hoffnungen.

Im Sommerurlaub hat Aytac Sulu das Handy rausgekramt und Marcel Heller angerufen. Der Kapitän persönlich wollte nichts unversucht lassen, um den alten Weggefährten für ein weiteres Jahr Fußball am Darmstädter Böllenfalltor zu begeistern. So erzählte es Sulu der Sport Bild (Mittwoch) und war dabei noch hoffnungsfroh, den Flügelflitzer überzeugt zu haben.

Doch wenige Stunden später war diese Hoffnung zerplatzt. "Marcel Heller wird uns verlassen. Mit ihm brauchen wir nicht mehr planen", sagte Trainer Torsten Frings nach dem ersten öffentlichen Training der 98er.

Seit 2013 im Team

Wohin es Heller zieht, ist noch unklar. Sicher ist aber, dass die Lilien mit dem 31-Jährigen einen weiteren Helden des Darmstädter Fußballwunders verlieren. Seit 2013 stand der ehemalige Eintracht-Profi im Kader der Südhessen. Er hat die erfolgreiche Zeit teilweise entscheidend geprägt, mit seinen Sturmläufen gerade im ersten Bundesliga-Jahr für Furore gesorgt.

Hellers Entscheidung kommt nicht überraschend, der Abschied hatte sich mit dem konkreter werdenden Abstieg immer mehr angedeutet. Ähnlich war die Situation bei Jerome Gondorf, auch eine der ruhmreichen Langzeit-Lilien, der in der kommenden Saison in Bremen spielt.

Hoffnungen bei Sulu, Altintop und Rosenthal

Damit ist Sulu neben Sandro Sirigu der letzte jener Spieler, der im Jahr 2013 und damit vor den wundersamen Aufstiegen nach Darmstadt gewechselt ist. Und der Kapitän macht den Fans gegenüber der Sport Bild Hoffnung: "Mein Berater und ich sind auf einem guten Weg, mit Darmstadt etwas hinzudeichseln."

Hoffnungen machen sich die Südhessen auch bei Hamit Altintop und Jan Rosenthal, deren Verträge wie der von Heller am 30. Juni enden. "Da laufen gute Gespräche", sagte Trainer Frings am Mittwoch. "Wir hoffen, dass wir so schnell wie möglich etwas vermelden können und dass beide an Bord bleiben." Auch Neuzugänge sollen möglichst bald zum Team stoßen: "Wir arbeiten im Hintergrund gut und werden relativ schnell auch viele neue Spieler dazubekommen, sodass wir auch bald komplett sind", verspricht Frings.