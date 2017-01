Änis Ben-Hatira gerät mit seinem Engagement für eine umstrittene islamische Hilfsorganisation immer mehr unter Beschuss. Jetzt attackierte Hessens Innenminister Peter Beuth den Spieler des SV Darmstadt 98 massiv.

Peter Beuth nutzte einen ungewöhnlichen Rahmen für seine Abrechnung mit Änis Ben-Hatira. Auf dem Neujahrsempfang des Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden nahm sich der CDU-Politiker am Dienstagabend den Mittelfeldspieler des SV Darmstadt 98 wegen dessen Engagement für den umstrittenen Verein Ansaar International ordentlich zur Brust.

Innenminister Peter Beuth (CDU) Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

"Der Kampf gegen Extremismus ist eine gesellschaftliche Aufgabe, bei dem der Sport besonders gefordert ist", sagte Beuth in seiner Rede noch recht allgemein, um dann jedoch deutlich zu werden: "Daher kann man es einem Profi-Fußballer wie Ben-Hatira nicht durchgehen lassen, wenn er sich in die Nähe von extremistischen Organisationen begibt, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Hier müssen klare Grenzen gesetzt werden."

Proteste von allen Seiten

Seit Wochen steht der 28 Jahre alte Deutsch-Tunesiers wegen seiner Verbindung zu der dem salafistischen Spektrum zugeschriebenen Organisation in der Kritik. Kommunalpolitiker und Sponsoren hatten eine klare Reaktion gefordert. Beim Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach wurde am Samstag im Stadion ein Flugblatt verteilt, in dem ein Fan-Bündnis Ben-Hatira dazu auffordert, sich von der Organisation zu distanzieren.

Konkrete Konsequenzen seitens des Spielers oder des Vereins blieben bislang jedoch aus. Stattdessen rechtfertigte Ben-Hatira mehrfach sein Engagement für Ansaar International, wies entsprechende Vorwürfe gegen den Verein zurück und witterte gar eine Verleumdungskampagne gegen seine Person.

Beuth erkennt extremistische Muster

Für Innenminister Beuth reichen diese Rechtfertigungen bei weitem nicht aus. "Die Erklärungsversuche von Ben-Hatira zeigen die Muster der Extremisten, indem er die Anschuldigungen auf seiner Facebook-Seite als Verleumdungskampagne darstellt", wetterte Beuth auf dem Neujahrsempfang.