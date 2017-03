Vor einem Jahr ist Jonathan Heimes gestorben. Beim SV Darmstadt 98 wird ein Teil des vielleicht bekanntesten Lilien-Anhängers aber ewig weiterleben. Benjamin Gorka spricht im Interview über Johnnys Bedeutung für den Bundesligisten.

Im Alter von gerade einmal 26 Jahren ist Jonathan Heimes am 8. März 2016 seinem Krebsleiden erlegen. Beim SV Darmstadt 98 ist Johnny allerdings unsterblich. Keiner ist so eng mit dem Club und seinem sportlichen Aufschwung verbunden, wie der Gründer der "Du musst kämpfen"-Initiative. Zu Johnnys Todestag hat der hr-sport mit Lilien-Verteidiger Benjamin Gorka gesprochen.

hr-sport: Im Gedenken an Jonathan Heimes spielen die Lilien am Samstag gegen Mainz in einem Sondertrikot. Herr Gorka, was kommt da auf Südhessen zu?

Benjamin Gorka: Das ist mega geil. Ich war einer von drei Spielern, die das Trikot schon anziehen durften. Ich darf nicht zu viel verraten, aber es ist ein wunderschönes Trikot mit vielen kleinen Details gespickt – mit emotionalen Details. Es wird für jeden einzelnen Spieler eine Ehre sein, das Trikot tragen zu dürfen. Ich habe schon gesagt, dass ich das Trikot mit nach Hause nehmen und mir an die Wand hängen werde.

hr-sport: Angefangen hat alles vor drei Jahren in Bielefeld. Wie sind Ihre Erinnerungen an den Moment, als sie das Bändchen von Johnny bekommen haben?

Gorka: Es war ein sehr emotionaler Moment. Das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Das war in der Besprechung vor dem Spiel, wir waren noch im Hotel. Weil wir ein paar Tage zuvor ja schon gegen Bielefeld gespielt hatten, ist der Trainer gar nicht groß auf den Gegner eingegangen. Stattdessen hat er uns diese Geschichte von Johnny erzählt – und wir saßen alle mit offenen Mündern und Gänsehaut da. Das war einfach eine tolle Aktion mit den Bändchen, und die haben wahrscheinlich noch ein paar Prozentpunkte aus uns heraus gekitzelt. Das war schon ein Schlüssel für unseren Erfolg – nicht nur in Bielefeld sondern für die letzten Jahre.

hr-sport: Ihr ehemaliger Teamkollege Toni Sailer hat sich den Spruch „Du musst kämpfen“ tätowieren lassen. Ist das ein Leitspruch, der über den Fußball hinausgeht?

Gorka: Da sieht man einfach mal, was das für uns bedeutet. So ein Tattoo geht ja nicht morgen wieder weg. Man kann es sich natürlich weglasern lassen, aber im Prinzip ist es dafür gedacht, für immer dort stehen zu bleiben. Viele haben den Leitspruch persönlich genommen. Auch ich, gerade in meiner jetzigen Situation, da ich häufig nicht im Kader bin. Da gibt es andere, die den Kopf in den Sand stecken. Aber im Endeffekt musst du immer weitermachen, immer kämpfen. Nur so wirst du später auch Erfolg haben.

hr-sport: Ist das in der Kabine auch heute noch ein Thema, obwohl viele Spieler die ganze Vorgeschichte nicht miterlebt haben?

Gorka: Ja, klar. Gerade jetzt zum Jahrestag. Das Thema ist täglich präsent. Ich hatte gerade erst mit Jan (Rosenthal, Anm. d. Red.) gesprochen, der mich gefragt hatte, ob ich jetzt besonders an Johnny denke. Aber ich muss gestehen, ich denke jeden Tag an ihn. Jedes Mal, wenn ich zum Stadion hochfahre, steht da das Schild: "Jonathan-Heimes-Stadion". Das ist schon etwas Besonderes.

hr-sport: Wie vermittelt man dieses Gefühl den neuen Spielern?

Gorka: Wir haben stets nach außen kommuniziert, dass bei uns der eine für den anderen kämpft. Und das haben die, die Johnny kannten, den Spielern, die neu dazugekommen sind, immer auch direkt vermittelt. Vergangenen Sommer zum Beispiel, da hatten wir ein Mannschaftsessen mit den ganzen neuen Spielern. Da hat Aytac (Sulu, Anm. d. Red.) sich hingestellt und hat ihnen die Geschichte von Johnny erzählt – warum wir diese Bändchen tragen, warum sie uns so viel bedeuten und dass sie uns über eine Saison hinweg beflügeln können. Sie haben uns mitgeprägt und das, was wir hier in den vergangenen Jahren aufgebaut haben. Da waren alle sofort Feuer und Flamme und jeder hat ein Armband bekommen. Das Bändchen hat für jeden in der Mannschaft einen sehr hohen Stellenwert. Ich trage meins immer noch, bis heute.

Die Fragen stellte: Christian Adolph (hr-sport)