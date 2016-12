Licht aus, Spot an: Ab sofort sind in Darmstadt alle Augen auf Torsten Frings gerichtet.

Licht aus, Spot an: Ab sofort sind in Darmstadt alle Augen auf Torsten Frings gerichtet. Bild © Imago

So will Frings die Lilien retten

Lange Haare, Tattoos und keine Erfahrung als Cheftrainer: Torsten Frings ist der etwas andere Bundesliga-Coach und sollte somit perfekt zu Darmstadt 98 passen. Ist er also der richtige Mann? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Der neue Chef der Lilien ist da. Er heißt Torsten Frings, hat schon für den BVB und die Bayern gespielt, insgesamt 79 Mal das Trikot der Nationalmannschaft getragen und wurde bei der WM 2006 zum tragischen Held einer Nation, als er sich nach dem Viertelfinale mit der halben argentinischen Nationalmannschaft anlegte und für das Halbfinale gegen Italien gesperrt wurde. Jetzt ist er Trainer bei Darmstadt 98 – und will nicht mehr "Lutscher" genannt werden. Kann er den Abstieg verhindern? Eine erste Analyse.

Warum eigentlich Frings?

"Wir brauchen hier niemanden, der den Trainerjob bei uns nur als Job sieht", umriss Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch am Donnerstag die wichtigsten Anforderungen des neuen Übungsleiters, noch bevor dieser erstmals das Wort ergreifen konnte. "Er muss das als Chance sehen und Lust haben, diesen Verein weiterzuentwickeln."

Darmstadt 98 hat aus dem Fehler Norbert Meier gelernt und setzt wieder auf Jugend und volle Identifikation. Dass Frings, der bislang nur als Co-Trainer tätig war, und Darmstadt 98 zueinander passen können, merkte man dann schnell. "Ich sehe das hier als Riesen-Chance. Ich hatte sofort Bock auf Darmstadt", sagte der neue Coach und wiederholte damit fast deckungsgleich die Ausführungen seines Vorgesetzten. Der wichtige erste Eindruck – der stimmte.

Wie hat sich Frings präsentiert?

Zugegeben: Der Unterhaltungsfaktor von Vorgänger Ramon Berndroth war so hoch, dass Frings rhetorisch nur schlechter abschneiden konnte. Ein paar Phrasen hier, die berühmten Darmstädter Tugenden dort, etwas Überraschendes gab es auf der ersten Pressekonferenz erst einmal nicht zu hören. Bis auf die Anekdote zu seinem Spitznamen. Denn Frings möchte nicht mehr der "Lutscher" sein.

Der Grund dafür ist die Entstehungsgeschichte. Wie Frings berichtete, habe er als junger Spieler bei Werder Bremen seinen Teamkollegen Andreas Herzog nach einem Fehlpass mit "Ey du Lutscher, was soll das?" zugerechtgewiesen. Der Österreicher drehte den Spieß daraufhin um und nannte Frings einen "Lutscher". Der Beiname war geboren. Mittlerweile ist Frings aber erwachsen geworden, die Aktion und ihre Folgen sind ihm unangenehm. "Es wäre mir lieber, wenn man das hier nicht zu mir sagen würde", bat er.

Was hat sich Frings vorgenommen?

Zu Frings Reifungsprozess passt, dass er – mittlerweile immerhin schon 40 Jahre alt – vor allem Taten sprechen lassen will. Pointenreiche Vorträge sind in seinem Lebenslauf nicht unter den Stärken aufgeführt, Frings ist ein ehrlicher Arbeiter. Und das soll auch auf dem Platz wieder spürbar sein. "Ich will die Tugenden aufleben lassen", sagte er. Heißt: alles geben, voll motiviert sein, gemeinsam für das große Ziel Klassenerhalt kämpfen.

Das hat man so oder so ähnlich zwar alles schon mal gehört in Darmstadt. Frings nimmt man aber ab, dass er genau dieses Lilien-Gen bei den Spielern wieder aktivieren kann. Im Gegensatz zu Meier ist er gefühlt immer noch mehr Spieler als Trainer. "Die Mannschaft kann mit mir flachsen", kündigte er an. Einen Patriarchen kann bei den Lilien niemand gebrauchen, Frings will mehr Kumpel sein. Denn: "Wenn das Verhältnis stimmt, dann gehen die Spieler für einen durchs Feuer."

Wo will Frings ansetzen?

Eine richtige Philosophie ­– das wäre vielleicht aber auch zu viel verlangt – hat Frings bei seinem ersten Auftritt in offizieller Mission noch nicht erkennen lassen. Ein Konzepttrainer wie Julian Nagelsmann oder Thomas Tuchel ist er wohl nicht, bei Darmstadt 98 bedeutet das aber nicht automatisch etwas Schlechtes. Im Gegenteil. Frings will die Lilien wie Lilien behandeln und sich anpassen.

Das "Du-musst-kämpfen-Armband" von Johnny Heimes hat er sich bereits besorgen lassen, die gewöhnungsbedürftigen Bedingungen in Darmstadt findet er "charmant". Und auch auf dem Platz wird er keine Revolution starten. Er kündigte zwar an, "auch mal mit dem Ball zu trainieren", wichtig ist jedoch für den Trainer Frings, was schon bei Spieler Frings im Mittelpunkt stand: voller Einsatz.

Kann Frings den Abstieg verhindern?

Die Fakten sind klar: Wer auf Platz 18 mit acht Punkten startet, braucht ein mittelschweres Fußballwunder, um nicht abzusteigen. Der Glaube daran ist bei Frings berufsbedingt noch da, richtig viel Geld würde aber wohl niemand mehr auf den Klassenerhalt der Lilien setzen. Wichtiger ist deshalb, dass Frings zukunftsorientiert arbeitet und auch nach dem sehr wahrscheinlichen Gang in die Zweitklassigkeit eine funktionierende Basis hat.

Warnende Beispiele von Mannschaften, die von der Bundesliga direkt in die 3. Liga durchgereicht wurden, gibt es genug. Und das wissen auch die Lilien. "Wir haben bewusst keinen Retter gesucht", betonte Fritsch dann auch vielsagend. "Es geht darum, die Weichen für die Zukunft zu stellen." Der bis 2018 laufende Vertrag von Frings gilt deshalb wenig überraschend auch für die 2. Liga.