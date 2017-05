Hinter den Kulissen von Darmstadt 98 wird fleißig am Team für die nächste Saison gebastelt. Präsident Fritsch sieht einen "anständigen Grundstock" und verbreitet Hoffnung bei Platte und Colak.

Kaum ist die Frage nach dem Abstiegs-Zeitpunkt geklärt, türmen sich beim SV Darmstadt 98 die nächsten Fragezeichen auf: Wer geht? Wer bleibt? Wer kommt? Einige Spieler haben bereits verlängert, mit Kevin Großkreutz wurde schon ein Weltmeister verpflichtet, bei anderen hingegen gestaltet sich die Zukunftsplanung etwas schwieriger. Da bei der offiziellen Verabschiedung der sicheren Abgänge am Samstag aber einige prominente Namen fehlten, gibt es jede Menge Raum für Spekulationen.

Stroh-Engel verabschiedet sich von den Fans. Neben ihm sagten am Samstag auch Gorka, Guwara, Fedetskyy, Schipplock, Sam und Oliynyk: Tschüss Lilien! Bild © Imago

"Wir haben einen anständigen Grundstock", sagte Präsident Rüdiger Fritsch nach dem Abschieds-Heimspiel gegen die Hertha (0:2) am Böllenfalltor und verbreitete trotz einiger Wackelkandidaten Zuversicht. "Wenn man mal alle Positionen durchgeht, ist das ein großer Unterschied zu den vergangenen Jahren." Auftrag angenommen: Hier kommt die Bestandsaufnahme.

Torwart

Michael Esser ist der wohl rasanteste Aufsteiger im Team der Absteiger. Der 29-Jährige hat sich in seiner ersten Bundesliga-Saison einen Namen gemacht und für höhere Aufgaben empfohlen. Sein Vertrag in Darmstadt läuft noch bis Sommer 2019, ein Wechsel ist aber dennoch nicht ausgeschlossen.

"Es sind einige Bundesligisten und auch das Ausland interessiert", ließ sein Berater Konstantinos Kilikidis medienwirksam bei der Bild-Zeitung durchblicken. Da die Frist für eine Ausstiegsklausel abgelaufen ist, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder Esser bleibt oder die Lilien dürfen sich über eine ordentliche Ablösesumme freuen.

Abwehr

Drei Viertel der Stamm-Viererkette werden auch im nächsten Jahr definitiv für die Lilien spielen: Die beiden Außenverteidiger Sandro Sirigu (bis 2019) und Fabian Holland (bis 2020) haben ihre Verträge bereits verlängert, Innenverteidiger Patrick Banggaard ist ohnehin bis 2020 an den Verein gebunden. Lediglich der Chef hat noch kein klares Bekenntnis abgegeben.

Kapitän Aytac Sulu hat zwar ebenfalls noch einen laufenden Vertrag. Viele Möglichkeiten, noch einmal richtig Geld zu verdienen, hat der 31-Jähirge aber wohl nicht mehr. "Es gibt Verhandlungen zwischen Verein und Spieler. Wenn es etwas zu vermelden gibt, werden wir das tun", so Sulu, der sich damit alle möglichen Hintertürchen offenhielt.

Definitiv gehen werden Artem Fedetskyy, Benjamin Gorka und Leon Guwara. Der Schwede Alexander Milosevic hat sich bereits verabschiedet. Markus Steinhöfer und Immanuel Höhn werden in der 2. Liga neu angreifen.

Mittelfeld

Deutlich größer ist die Baustelle im Mittelfeld. Hamit Altintop, Marcel Heller und Jan Rosenthal sind offiziell nur noch bis zum 30. Juni in Darmstadt angestellt, Mario Vrancic und Jerome Gondorf (beide Vertrag bis 2018) gelten als Wechselkandidaten. "Ich wurde ja nicht verabschiedet. Von daher kann man davon ausgehen, dass ich weiter hier bin. Zumindest die nächsten Tage", sagte Gondorf, der sich erst nach der Saison final entscheiden will.

Klar ist: Die Lilien wollen möglichst alle diese Spieler halten und sind bereit, an finanzielle Grenzen zu gehen. Leicht wird es aber nicht. "Wir lehnen uns so weit aus dem Fenster, dass wir gerade so nicht rausfallen. Wir werden aber keine kaufmännisch unsinnigen Dinge tun", unterstrich Fritsch.

Derzeit haben die Lilien mit Wilson Kamavuaka, Peter Niemeyer und Kevin Großkreutz nur ein Mittelfeld-Trio zur Verfügung. Sidney Sam und Denis Oliynyk werden das Lilien-Trikot in Zukunft sicher nicht mehr tragen.

Sturm

Ein großer Aderlass kündigt sich auch im Sturm an. Dauerreservist und Fanliebling Dominik Stroh-Engel muss sich einen neuen Verein suchen. Leihstürmer Sven Schipplock geht zurück zum HSV, Leihstürmer Antonio Colak geht zurück zur TSG Hoffenheim, Leihstürmer Felix Platte geht zurück zum FC Schalke. Das ist zumindest der aktuelle Stand.

Eine große Abschieds-Collage inklusive festem Händedruck hat bislang nämlich nur Schipplock erhalten, bei Colak und Platte gibt es noch Hoffnung. Es scheint zwar wahrscheinlich, dass das Angriffs-Duo die Vorbereitung beim jeweiligen Stammclub beginnt. "Die Wechselfrist geht aber bis zum 31. August", erinnerte Fritsch, der mit beiden Profis in Verhandlungen steht. "Spieler und Verein müssen zusammenpassen. Dann wird es Mittel und Wege geben." Ausgang offen.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Montag, 15.5.2017, 22.45 Uhr