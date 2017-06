Dem Team von Darmstadt 98 geht es derzeit wie dem Stadion: Es fehlen noch Bausteine. Präsident Fritsch setzt im Transferpoker auf eine Misch-Strategie und hat schon jetzt einen besonderen Silvester-Wunsch.

An pünktlichen Feierabend oder gar Urlaub ist bei Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch derzeit nicht zu denken. Die Sommerpause ist zwar fast drei Wochen alt. Viel Zeit, um an der Sonnenbräune zu arbeiten, hatte der oberste Bauherr des SV Darmstadt 98 aber bislang nicht. Auf der täglich abzuarbeitenden To-Do-Liste sind gleich zwei Baustellen dick markiert: der Kader und das Stadion. "Die Arbeit des Managements ist nach der Saison intensiver als während der Saison, da die Mannschaft teilweise neu zusammengestellt werden muss", sagte Fritsch im Gespräch mit dem hr-sport.

14 Profis sind da - weitere müssen kommen

Da es die Position des Sportdirektors nach dem Holger-Fach-Missverständnis als "Ein-Mann-Organ" nicht mehr gibt, ist Fritsch für die Zusammenstellung der kickenden Belegschaft verantwortlich. Gemeinsam mit Chefscout Alexander Klitzpera, Trainer Torsten Frings und Präsidiumsmitglied Tom Eilers bastelt er am Personal-Portfolio für die kommende Zweitliga-Saison. Klitzpera präsentiert mögliche Neuzugänge, Frings trifft die sportlichen Entscheidungen, Fritsch hat den Kontostand im Blick, Eilers prüft die juristischen Fallstricke. "Das ist Teamarbeit bei uns. Und Teamarbeit macht immer Spaß."

Nur mit Spaß und guter Laune werden die Lilien die nächste Saison allerdings nicht erfolgreich bestreiten können. Beim Trainingsauftakt am 19. Juni werden – Stand jetzt – zwar mindestens 14 Profis "mit Qualität aus der ersten Reihe" einen laufenden Vertrag besitzen. Ein paar Planstellen gilt es aber noch zu besetzen. "Wir haben eine bessere Ausgangsbasis als in den vergangenen Jahren", so Fritsch. "Das Transferfenster schließt aber bekanntlich erst am 31. August, bis dahin werden wir unseren Kader definitiv noch weiter auffüllen."

Altintop bekommt zur Not Zeit bis Neujahr

Hamit Altintop ist in Darmstadt jederzeit gerne gesehen. Bild © Imago

Doch wo genau ist der Bedarf am größten? Ein Blick auf den derzeitigen Stand der Planungen zeigt, dass die Defensive schon gut aufgestellt ist. Nach den Verpflichtungen von Joel Mall und Florian Stritzel ist die Torwartposition gleich dreifach besetzt, auch die Abwehr kann sich sehen lassen. Bei der Stamm-Viererkette der vergangenen Saison steht lediglich hinter Kapitän Aytac Sulu noch ein kleines Fragezeichen. Der Abwehrchef hat noch einen Vertrag bis 2018, trotzdem fällt Sulus Name immer mal wieder in der Gerüchteküche. "Wir wollen sehr gerne mit ihm weiter arbeiten, und das weiß er", so Fritsch, der weder Signale von Sulu noch Anfragen von anderen Vereinen bekommen hat. "Aytac Sulu und Darmstadt 98 gehören ja auch irgendwie zusammen." Das Fragezeichen könne man also streichen.

Etwas weiter vorne werden die Lücken größer. Mario Vrancic steht vor dem Absprung, die Arbeitspapiere von Jan Rosenthal, Marcel Heller und Hamit Altintop sind ausgelaufen. "Alle drei wissen aber, dass wir gerne mit ihnen weiterarbeiten würden", so Fritsch. Vor allem Altintop hat bei der Entscheidung pro oder contra Lilien alle Zeit der Welt. "Wenn er meint, er müsste etwas anderes machen und will erst wieder an Silvester bei uns einsteigen, würden wir uns auch darüber super, super freuen." Bruder Halil, der offensiver veranlagt ist, ist hingegen erst einmal kein Kandidat. Falls die sportliche Leitung Interesse am vertragslosen 34-Jährigen bekunden sollte, sei eine Familien-Zusammenführung aber "nicht auszuschließen".

Hoffnung bei Platte, Bezjak bekommt zweite Chance

Ebenfalls im Bereich des Möglichen ist ein weiteres Engagement von Felix Platte. Der 21-Jährige, der bei der U21-EM im Einsatz sein wird, muss offiziell zurück zum FC Schalke. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. "Wir haben hinterlegt, dass wir uns sehr gut vorstellen können, mit ihm weiterzuarbeiten", so Fritsch, der aber auch eine königsblaue Absage nicht fürchten würde. "Wir haben ja drei Vollblut-Stürmer unter Vertrag." Namentlich sind das Terrence Boyd, Neuzugang Jamie MacLaren und Roman Bezjak, der vom kroatischen Meister HNK Rijeka zurückkehrt. "Wir sind grundsätzlich gut aufgestellt. Es wird sich trotzdem sicherlich noch das ein oder andere verschieben."

Wie lange die Umbauarbeiten im Team dauern werden, ist schwer vorauszusagen. Da die Saison in der 2. Liga Ende Juli beginnt, muss das Gerüst des Teams früher stehen als in den vergangenen Jahren. "Wir fahren eine Art Misch-Strategie." Heißt: Den Kader peu à peu auffüllen, in der Schnäppchen-Phase Ende August aber noch ein paar Euro in der Hinterhand haben. "Jetzt sind die gerade die Vereine unterwegs, die mit dem Portemonnaie-Argument punkten können. Wir werden deshalb sicher den einen oder anderen Platz für einen Lucky Punch offenhalten."

Böllenfalltor-Umbau wieder eine Option

Und neben all den Ausbesserungen im Kader muss sich der Lilien-Präsident noch um das leidige Stadionthema kümmern. Bis zum 31. Oktober muss ein Masterplan für einen Neubau an einem anderen Standort oder einen Umbau des Böllenfalltors bei der DFL vorgelegt werden. "Auch der alte Standort ist definitiv wieder in der Verlosung", so Fritsch. "Wir müssen nicht die Romantik und unsere eigene Identität aufgeben, aber hier geht es um Fakten. Wir brauchen einfach eine zeitgemäße Spielstätte, um weiterhin Profifußball spielen zu können." An Entspannung und Urlaub ist in Darmstadt in den nächsten Monaten wohl eher nicht zu denken.