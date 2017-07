Der Kapitän bleibt an Bord: Aytac Sulu hat seinen Vertrag beim SV Darmstadt 98 vorzeitig verlängert. Der Verteidiger ist einer von drei Spielern, die dem Zweitligisten am Samstag ihr Ja-Wort gaben.

Mit Aytac Sulu hat der unumstrittene Anführer seinen Vertrag bei den Lilien vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2019 verlängert. Das gaben die Darmstädter am Samstag in einer Pressemitteilung bekannt. "Aytac war in den vergangenen Spielzeiten ein ganz wichtiger Baustein und wird auch in den kommenden Jahren als Leader vorangehen und führen", freute sich Trainer Torsten Frings über die Einigung mit dem torgefährlichen Innenverteidiger.

Sulu trägt bereits seit Januar 2013 das Trikot des SV98 und ist damit dienstältester Lilien-Profi. In seinen bislang 153 Pflichtspielen hat der Deutsch-Türke den märchenhaften Aufstieg in die Bundesliga ebenso miterlebt wie die bewegenden zwei abgelaufenen Jahre in der Eliteklasse, an deren Ende der Abstieg in die 2. Bundesliga stand. Im Sommer hielt Sulu trotz eines kolportierten Angebots vom Champions-League-Club 1899 Hoffenheim den Lilien die Treue.

Heuer Fernandes und Kamavuaka machen den Feiertag perfekt

"Ich habe in meiner bisherigen Zeit in Darmstadt unglaubliche Erfolge feiern dürfen, tolle Menschen kennengelernt und eine besondere Verbindung zu diesem Verein aufgebaut", begründete Sulu seine Verlängerung. "Ich bin sehr glücklich, dass ich auch in Zukunft mit der Lilie auf der Brust auflaufen werde. Der Verein verkörpert viele Tugenden, die mir auch persönlich wichtig sind. Es hat hier von Beginn an gepasst, und ich freue mich auf die nächsten Kapitel mit dem SV 98."

Neben dem 31-Jährigen haben am Samstag auch Torhüter Daniel Heuer Fernandes und Mittelfeldspieler Wilson Kamavuaka ihr Engagement bei den Darmstädtern ausgedehnt. Beide unterschrieben Verträge bis Juni 2020.