Bye-bye Bundesliga am Bölle: Absteiger Darmstadt 98 hat das letzte Heimspiel der Saison verloren. Trotzdem zeigten die Lilien, warum die Liga sie vermissen wird.

Der große Gänsehaut-Moment kam in der 64. Spielminute. Da rief Lilien-Trainer Torsten Frings Ersatzstürmer Dominik Stroh-Engel zu sich, umarmte den baumlangen Angreifer und schickte ihn aufs Feld. Und 15.000 Darmstädter Fans schrien gefühlt minutenlang wie aus einer Kehle: "Dominik Stroh-Engel!" Es war ein gewaltiger Empfang für einen Mann, der in dieser Bundesliga-Saison gerade einmal 16 Minuten gespielt und keinen einzigen Torschuss abgegeben hatte.

Doch der Jubel war nicht in der Hoffnung begründet, dass ausgerechnet "Dodo" den Rückstand im letzten Heimspiel gegen Hertha BSC noch ausgleichen könnte. Nein, die Begeisterung war ein großes Danke für einen Mann, der symbolhaft für Darmstadt 98 steht. Ein Gescheiterter, der wohl bis heute nicht genau weiß, wie er in die Bundesliga gekommen ist. Aber eben auch einer, der bis zum Ende alles gegeben hat. "Das ist ein Gefühlsausbruch, den man mit Worten gar nicht beschreiben kann", sagte Stroh-Engel danach. "Was die Fans heute noch einmal hier abgerissen haben, das war Weltklasse."

Der Lilien-Charme erobert den Profi-Fußball

Für Stroh-Engel war es der letzte Auftritt im Darmstädter Stadion, für die Lilien das vorerst letzte Bundesliga-Heimspiel. Und trotz der verdienten 0:2-Niederlage war es noch einmal eine besondere Partie. Das begann schon vor dem Anpfiff, als die Anhänger die Gegengerade symbolisch mit Regenschirmen überdachten. "Seht ihr DFL: So haben wir uns das gedacht", stand dazu auf einem Plakat.

Bild © Imago

Ein hintergründiger Verweis auf die Auflage der Fußball-Liga, die Gegengerade des Stadions zu überdachen. Und ein weiterer Beweis für den Charme eines Clubs, der die Herzen des als kalt verschrieenen Profi-Fußballs erobert und die Buchmacher in die Verzweiflung getrieben hat.

Da war zuerst das Wunder von Bielefeld, als die Lilien als Außenseiter das Aufstiegsduell in die zweite Liga gewannen. Es folgten der sensationelle Sprung in die Bundesliga und der eigentlich unvorstellbare Klassenerhalt im vergangenen Jahr. Und selbst als es in dieser Spielzeit nur noch eine mathematische Frage war, bis die Lilien endgültig abgestiegen waren, zögerte der SVD das Unvermeidliche mit drei Siegen in Folge hinaus.

Kein Platz für Wehmut

All diese Dinge muss man sich vergegenwärtigen, wenn man diese vergangenen, unglaublichen Jahre wirklich verstehen will. Die Lilien in der Bundesliga. Das war die Anti-These des modernen, kommerziellen Fußballs. Die zusammengewürftelte Mannschaft aus Gescheiterten, die Kabinen im Look der Turnhalle Lautertal-Wurzelbach, der von der Frau des Präsidenten handgereichte Kuchen für die Journalisten – Darmstadt 98 war das kitschige Klischee des "wahren Fußballs". Es stand für Bolzplatz statt Hochglanz. Natürlich haben die 98er diesen narrativ geschickt ausgenutzt, "aus Tradition anders" zu ihrem Marken-Kern gemacht.

Aber Club und Anhänger haben dieses Image auch gelebt. Selten war das offenkundiger als am Samstag. Die Hertha gewann dank Toren von Salomon Kalou (14.) und Jordan Torunarigha (28.), aber die Lilien-Fans feierten ihre Mannschaft wie bei einer Meisterschaft. "Die zweite Halbzeit, das waren 45 Minuten Gänsehaut", fasste Außenverterteidiger Sandro Sirigu zusammen. Wehmut? Melancholie? Die war auch nach der Partie kaum zu spüren. Warum auch.

Diese Mannschaft, dieser Club, diese Stadt, sie haben in den vergangenen Jahren so viel mehr erreicht als irgendjemand erwartet hätte. Darmstadt 98, das war in den vergangenen Jahren immer der Außenseiter. Der ärmste Club. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, haben die Lilien die Bundesliga bereichert.