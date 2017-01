Bei Darmstadt 98 liegen nach der derben Pleite gegen Köln die Nerven blank: Trainer Torsten Frings ist stocksauer über das Verhalten von Florian Jungwirth und droht mit harten Konsequenzen.

Mit 1:6 unter die Räder gekommen, weiter Tabellenletzter in der Bundesliga und dann auch noch einen Profi im Kader, der keine Lust mehr auf Darmstadt 98 hat. Die Laune von Lilien-Trainer Torsten Frings glich sich am Samstagnachmittag den winterlichen Temperaturen im Jonathan-Heimes-Stadion an: Sie lag unter dem Gefrierpunkt. "Ich bin richtig geladen", sagte Frings auf der Pressekonferenz nach der Heimniederlage gegen den 1. FC Köln und knöpfte sich dann einen Spieler vor, der noch nicht einmal auf dem Platz gestanden hatte: Florian Jungwirth.

Der 28 Jahre alte Allrounder liebäugelt offen mit einem Wechsel in die USA und hat für sich offenbar bereits mit dem Kapitel Darmstadt 98 abgeschlossen. Nach seinem Flirt mit einem MLS-Verein schaltete Jungwirth in der vergangenen Trainingswoche gleich mehrere Gänge zurück und zog sich damit den Zorn seines Chefs zu. Frings strich den Stammspieler kurzerhand aus dem Kader und fand dann deutliche Worte. "Er hat so trainiert, dass er in die USA möchte. Aber ich lasse mich bestimmt nicht von dem Spieler unter Druck setzen", schimpfte Frings. "Wenn einer nicht bereit ist, alles zu geben für Darmstadt 98, dann bekommt er ein Problem mit mir."

Jungwirth droht Stammplatz auf Tribüne

Der Verein habe Jungwirth in einem Gespräch klargemacht, dass ein Wechsel nur in Frage komme, wenn bis zum Ende der Transferperiode am 31. Januar noch ein Ersatz gefunden wird. Sollte das nicht der Fall sein, muss Jungwirth, der als Rechtsverteidiger oder Sechser spielen kann, bleiben. "Wir haben das ganz klar besprochen: Wenn nichts da ist, muss er sich weiter für uns den Arsch aufreißen. Und wenn er das nicht macht, dann sitzt er eben sechs Monate auf der Tribüne", so Frings, der zur Not auf die Einhaltung des bis Sommer laufenden Vertrags pocht. "Wir können uns als Verein nicht vom Spieler bestimmen lassen, was wir zu tun haben."

Beim Spiel gegen den 1. FC Köln wurde Jungwirth, der schon in der ersten Partie des Jahres gegen Borussia Mönchengladbach (0:0) nicht zum Einsatz gekommen war, von Sandro Sirigu auf der Position des Rechtsverteidigers ersetzt und sah dann von der heimischen Couch aus zu, wie seine Teamkollegen überrannt wurden. Aytac Sulu mit einem Eigentor (32.), Yuya Osako mit einem Doppelpack (37./72.), Anthony Modeste (42.) sowie die beiden Joker Milos Jojic (85.) und Artjoms Rudnevs (89.) besiegelten die zweithöchste Saisonniederlage nach dem 0:6 in Dortmund.

"Ich habe auch heute Nacht geträumt..."

Sidney Sam beendete zwischendurch mit einem verwandelten Foulelfmeter zwar noch die 599-minütige Torlos-Serie der Lilien, für eine Erheiterung seines Trainers konnte der durchaus gefällige Debütant aber auch nicht mehr sorgen. "Wir können uns doch jetzt nicht noch schlechter machen, als wir ohnehin schon sind. Nur, damit sich Florian Jungwirth einen persönlichen Traum erfüllen kann", zürnte Frings. "Ich habe auch heute Nacht geträumt, dass wir gewinnen – aber schade, ist nicht in Erfüllung gegangen."