Das Stadion am Böllenfalltor entspricht nicht den DFL-Richtlinien. Bild © picture-alliance/dpa

Lilien droht Zwangsumzug in anderes Stadion

Der SV Darmstadt 98 hat die Lizenz für die kommende Saison nur unter strengen Auflagen erhalten. Die DFL fordert ein Dach für die Gegentribüne und droht mit Konsequenzen. Präsident Fritsch befürchtet eine Katastrophe.

Bundesliga-Schlusslicht SV Darmstadt 98 hat die Lizenz für die kommende Saison nur unter strengen Auflagen erhalten. Wie der Verein am Mittwochabend mitteilte, sind die massiven Mängel im Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor der Grund.

Lilien müssen nachbessern

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) habe für eine weitere Genehmigung als Spielstätte im Profifußball gefordert, dass die Gegengerade der Arena bis zum 31. Januar 2018 überdacht sein muss. Alternativ müsse in ein anderes Stadion umgezogen werden.

Die DFL habe deutlich gemacht, dass eine Verlängerung des bestehenden Ausnahmeantrags wegen der fehlenden Überdachung allenfalls in Frage komme, wenn ein überzeugender Masterplan für einen Stadionneubau vorgelegt werden könne. Die Lizenz im wirtschaftlichen Bereich erhielt der SV 98 nach eigener Aussage dagegen zum wiederholten Male ohne Auflagen.

Umzug wäre "eine Katastrophe"

Vereinspräsident Rüdiger Fritsch erklärte: "Wegen der Stadionsituation droht nun das einzutreten, wovor wir bereits seit Jahren warnen. Heimspiele in Frankfurt oder Offenbach wären eine Katastrophe für den Fußball in Darmstadt und existenzbedrohend für den Verein." Der Verein kündigte an, Rechtsmittel einzulegen.