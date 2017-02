Gegen Borussia Dortmund hat Darmstadt 98 keine Chance. Das glaubt Trainer Torsten Frings. Und genau die wollen die Lilien nutzen. Dafür gab es vom Coach schon einmal ein Extra-Lob für seine Spieler.

Tabellenletzter und nach 19 Spielen gerade einmal neun Punkte - Darmstadt 98 bringt das aber nicht aus der Ruhe. Beim Tabellenletzten geben sich Fans und Verantwortliche vor dem Aufeinandertreffen mit Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr) betont gelassen. Präsident Rüdiger Fritsch betonte, dass die Lichter beim Traditionsclub auch im Falle eines Abstieges nicht ausgehen. Und Trainer Torsten Frings rechnet seinem Team gegen den BVB zumindest eine kleine Außenseiter-Chance aus. "Es heißt ja: Man hat keine Chance, aber die will man nutzen - das wollen wir auch gegen Dortmund versuchen", sagte er am Donnerstag.

Dortmund sei "eine fantastische Mannschaft mit überragenden Einzelspielern", sagte Frings, der von 2002 bis 2004 selbst für die Borussia spielte. Sein Team müsse darauf gefasst sein, dass es wenig Ballbesitz haben werde. Trotzdem wolle man aus "einer guten Ordnung" auch nach vorne spielen.

Heller und Sulu dabei

Mit dabei dürften im ausverkauften Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor dann auch wieder Flügelflitzer Marcel Heller und Kapitän Aytac Sulu sein. Beide hatten in dieser Woche nur eingeschränkt trainieren können, stehen gegen Dortmund aber wieder zur Verfügung. "Wir wollten bei ihnen einfach kein Risiko gehen", erklärte Frings die Zwangspause seiner beiden Profis.

Neuzugang Hamit Altintop sei dagegen noch nicht auf dem Level, um der Mannschaft über ein komplettes Spiel helfen zu können, auch wenn er nach Angaben seines Trainers große Fortschritte macht. "Hamit hat im letzten Jahr wenig gespielt und bis vor einer Woche kein fußballspezifisches Training gehabt", sagte Frings. "Es ist eine Sache von ein bis zwei Wochen bis er so fit ist, dass er über 90 Minuten spielen kann. Dann wird er uns auch weiterhelfen."

Mit Teamgeist und Leidenschaft

Helfen könnte den Lilien gegen den Tabellenvierten die Moral, die Frings in seinem Team ausgemacht hat. "Wir müssen realistisch bleiben. Fast jede Mannschaft ist besser als wir. Da können wir nur mit Teamgeist und Leidenschaft dagegenhalten", so der Coach. Nach elf Spielen ohne Sieg sei es wichtig, dass die Spieler wieder das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zurückerlangten.

"Ich kann nur den Hut davor ziehen, mit welcher Einstellung und Leidenschaft die Jungs trotz der sportlichen Situation jeden Tag ins Training kommen", sagte er. Fritsch bemühte für den Vergleich mit anderen Vereinen das Bild von einem Ruderboot auf hoher See. "Um uns herum fahren die großen Dampfer. Mit kleinen Eimern schaufeln wir das Wasser heraus", sagte er. "Wir sind zwar im Sinkkurs. Aber wir sind noch nicht untergegangen." Vielleicht haben die Lilien gegen den BVB so dann auch ein wenig Oberwasser.