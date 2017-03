Das Heimspiel des SV Darmstadt 98 gegen Mainz wird keines wie jedes andere: Bei den Lilien steht der Samstag ganz im Zeichen von Jonathan Heimes. Der vor einem Jahr verstorbene "Johnny" soll ebenfalls seinen Beitrag zum Sieg leisten.

Torsten Frings setzt im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr) auf den "Johnny"-Effekt. "Wir hoffen natürlich, dass Johnny vielleicht einen Ball reinlenkt, der dann nicht an den Pfosten geht", sagte der Darmstädter Trainer auf der Pressekonferenz. Kurz nach dem ersten Todestag des Lilien-Fans und –Botschafters Jonathan "Johnny" Heimes laufen die Spieler in Gedenktrikots auf.

"Das Trikot ist für uns eine super Sache. Johnny ist jeden Tag Thema bei uns", so Frings. Das von Heimes vorgelebte Motto "Du musst kämpfen!" ist zum inoffiziellen Slogan des Bundesligisten geworden und soll auch im scheinbar aussichtslosen Abstiegskampf Kräfte freisetzen. "Wir nehmen uns sein Motto zu Herzen", kündigte Frings eine leidenschaftliche Leistung seiner Elf an.

Punkten und gut aussehen

Der Chefcoach hat den Kampf um den Klassenerhalt nach den jüngsten Niederlagen gegen die Konkurrenz aus Augsburg und Bremen schon mehr oder weniger aufgegeben. Nun, so hatte Frings unter der Woche appelliert, "spielen wir nur noch für uns, versuchen zu punkten und gut auszusehen". Zumindest rein modisch sind die Lilien dank des klassisch-schlichten Sondertrikots schon in der richtigen Spur.

Torsten Frings präsentiert gemeinsam mit Jonathan Heimes' Vater Martin das Sondertrikot für das Mainz-Spiel. Bild © Imago

Das weiße Darmstädter Ballett muss wie schon zuletzt auf die beiden Leistungsträger Michael Esser und Jan Rosenthal verzichten. Esser wird im Tor von Daniel Heuer Fernandes ersetzt, auf der Zehn dürfte Mario Vrancic wie schon beim 0:2 in Bremen versuchen, die Rosenthal-Lücke zu schließen. "Wir erwarten Mainz eher defensiv und als gute Kontermannschaft", sagte Frings. "Wir wollen das Spiel natürlich gewinnen."

Sammelaktion für Heimes-Organisation am Spieltag

Rund um die Begegnung finden mehrere Aktionen statt, bei denen zum ersten Todestag an "Johnny" erinnert und für seine Organisation für krebskranke Kinder gesammelt wird. Heimes, der am 8. März 2016 mit 26 Jahren an Krebs starb, stand in seinem kurzen Leben den Lilien immer nahe.

Bekannt wurde er, nachdem er 2014 vor dem Relegationsrückspiel bei Arminia Bielefeld die Spieler mit seinen Motivationsbändchen "Du musst kämpfen! Noch ist nichts verloren" versorgt hatte. Darmstadt schaffte nach einer 1:3-Heimniederlage noch die Wende und stieg in die 2. Liga auf.

Sendung: heimspiel! am samstag, 11.3.2017, 17 Uhr