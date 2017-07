Der SV Darmstadt 98 hat sein erstes Saisonspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Gegen Greuther Fürth reichte den Südhessen am Samstag ein Treffer ihres Kapitäns.

Darmstadt 98 ist mit einem 1:0-Sieg in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Gegen Greuther Fürth avancierte Aytac Sulu mit seinem Treffer in der 54. Minute zum Matchwinner. Zumindest bis Sonntag liegen die Lilien damit punkt- und torgleich mit St. Pauli und Union Berlin auf dem zweiten Tabellenplatz.

Trainer Torsten Frings beorderte vier Neuzugänge in die Startelf. Neben Rückkehrer Tobias Kempe durften Kevin Großkreutz, Artur Sobiech und der junge Marvin Mehlem spielen. Kempe bereitete denn auch prompt das Tor des Tages vor.

Es war über weite Strecken eine ausgeglichene Partie, in der die Gäste in der ersten Halbzeit die klareren Chancen hatten. Die Lilien hatten Probleme im Spielaufbau, folglich fiel der Treffer nach einem Standard.

Aytac Sulu stand bei einem Kempe Freistoß völlig frei am Elfemterpunkt und schloss volley ab. Fürth-Keeper Balasz Megyeri wehrte den Ball zunächst zwar ab, wischte ihn sich im Nachfassen aber doch in den eigenen Kasten. Die Fürther waren offensiv zu harmlos, um die Hausherren noch einmal in Bedrängnis zu bringen. Die beste Chance durch Sebastian Ernst machte SV98-Schlussman Daniel Heuer Fernandes zunichte (78.).

Weitere Informationen Darmstadt 98 - Greuther Fürth 1:0 (0:0) Darmstadt: Heuer Fernandes - Sirigu, Niemeyer, Sulu, Holland (80. Lacazette) - Mehlem, Stark (66.Kamavuaka) - Kempe, Altintop, Großkreutz - Sobiech (90. Boyd)



Fürth: Megyeri - Caligiuri (80. Torres), Pinter, Gugganig, Wittek - Sontheimer (67. Ernst), Kirsch (46. Gjasula) - Omladic, Narey - Berisha, Dursun



Tore: 1:0 Sulu (54.)

Gelbe Karten: Großkreutz / Kirsch, Ernst, Omladic, Dursun



Schiedsrichter: Storks (Velen)

Zuschauer: 16.100 Ende der weiteren Informationen

