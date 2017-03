Im Tabellenkeller brennt noch Licht - denn Darmstadt 98 hat sich am Samstag drei Punkte erkämpft. Gegen Mainz 05 gingen die Lilien früh in Führung und ließen sich auch von Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen.

"Du musst kämpfen, jetzt erst recht" - mit dem Motto des verstorbenen Lilien-Fans Jonathan "Johnny" Heimes auf dem Trikot hat Darmstadt 98 am Samstag einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt gefeiert. Das Team von Trainer Torsten Frings bezwang Mainz 05 mit 2:1 (2:1). Die Darmstädter dominierten die Partie von Beginn an und gingen durch einen Kopfballtreffer von Aytac Sulu (5. Minute) in Führung.

Sidney Sam erhöhte in der 12. Minute per Foulelfmeter auf 2:0. Mit der schnellsten Führung in der Bundesliga-Geschichte der Lilien im Rücken, agierten die Lilien bis kurz vor dem Seitenwechsel souverän, dann erzielte Robin Quaison den Anschlusstreffer (45.). Nach dem Seitenwechsel verteidigte die Frings-Elf die Führung leidenschaftlich, allerdings ab der 60. Minute in Unterzahl. Mario Vrancic sah nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot. Das gleiche Schicksal ereilte den Mainzer Stefan Bell, der in der 89. Minute vorzeitig in die Kabine geschickt wurde.

Starker Start

Dass die Lilien schließlich den ersten Sieg seit vier Spielen feiern konnten, verdankten sie einer starken Anfangsphase und gnadenloser Effektivität zu Beginn der Partie. Denn das Team von Trainer Frings ging mit der ersten Chance in Führung. Sulu, der in dieser Saison bisher weit weniger kopfballstark als noch in der vergangenen Spielzeit war, kam nach einem Eckball nahezu ungestört zum Abschluss (5.). Nachdem der Mainzer Andre Ramalho ungeschickt zu Werke gegangen war, verwandelte Sam den fälligen Strafstoß - Standing Ovations waren die Folge (12.).

Die beiden Treffer spielten den Darmstädtern in die Karten, aus einer kompakten Defensive heraus versuchten sie, das Geschehen zu kontrollieren. Trotz einiger Unkonzentriertheiten insbesondere im Spielaufbau gelang das fast perfekt: Bis kurz vor der Halbzeitpause kamen die harmlosen Mainzer kaum einmal gefährlich vor das Darmstädter Tor, praktisch mit dem Halbzeitpfiff verkürzte dann aber Quaison. Zuvor hatte Schiedsrichter Frank Willenborg (Osnabrück) dem FSV einen Handelfmeter verwehrt (41.).

Zwei Platzverweise in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel hätten die Lilien den alten Abstand wieder herstellen und ein bisschen Ruhe in die nun hektische Partie bringen können, doch sowohl der starke Vrancic (51.) als auch Sven Schipplock (52.) vergaben aus aussichtsreicher Position. Der Platzverweis für Vrancic erschwerte den Kampf um den Sieg für die Hausherren erheblich, die Mainzer witterten spätestens jetzt ihre Chance.

Mit teilweise vier Spielern auf einer Linie in vorderster Reihe drängten die Gäste auf den Ausgleich, einzig die zündenden Ideen fehlten zum Ausgleich. Auf der anderen Seite erfolgten die Entlastungsangriffe der Darmstädter immer seltener. Bell sah in der 89. Minute Gelb-Rot.

Weitere Informationen SV Darmstadt 98 - 1.FSV Mainz 05 2:1 (2:1) Darmstadt: Heuer Fernandes - Sirigu (87. Steinhöfer), Niemeyer, Sulu, Holland - Altintop, Gondorf - Sam, Vrancic, Heller (74. Platte) - Schipplock (64. Fedetskyy)



Mainz: Lössl - Donati (77. Bojan), Bell, Ramalho, Brosinski - Latza, Frei (57. Gbamin) - Öztunali, Quaison, De Blasis - Cordoba (82. Muto)



Gelbe Karten: Gondorf - Ramalho, Cordoba

Gelb-Rot: Vrancic (60.), Bell (89.)



Schiedsrichter: Willenborg (Osnabrück)

Zuschauer: 17.200 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "heimspiel! bundesliga", 12.3.2017, 22.05 Uhr