Die Lilien haben gekämpft und es hat sich gelohnt: Gegen Borussia Dortmund legte das Team von Trainer Torsten Frings einen furiosen Auftritt hin und feierte so einen Überraschungssieg.

Im Kampf um den Klassenerhalt hat Darmstadt 98 am Samstag ein Ausrufezeichen gesetzt. Denn die Lilien bezwangen Borussia Dortmund mit 2:1 (1:1). Das Team von Trainer Torsten Frings spielte von Beginn an mutig nach vorn. Terrence Boyd belohnte die Darmstädter nach 21 Minuten mit dem Führungstreffer. Raphael Guerreiro traf kurz vor der Halbzeit schließlich zum Ausgleich (44.). Auch nach dem Seitenwechsel hielten die Lilien Schritt - oder besser noch, gaben meist gar den Ton an. Antonio Colak traf in der 67. Minute zum 2:1. Und damit nicht genug. Colak und Jerome Gondorf fanden nur wenige Minuten später erneut in Bürki und dem Aluminium ihre Meister (70.). In der Schlussphase warf die Borussia noch einmal alles nach vorn, konnte den Lilien den Sieg aber nicht mehr nehmen.

Für die Darmstädter ist es der erste Sieg seit dem 22. Oktober 2016. In der Tabelle haben die Lilien damit die Distanz zum FC Ingolstadt auf Rang 17 auf drei Punkte verkürzt, bis zu Relegationsplatz 16 sind es nur noch vier Zähler.

Starke Anfangsphase

BVB-Trainer Thomas Tuchel hatte sein Team gegenüber dem Pokalsieg gegen Hertha BSC auf vier Positionen verändert. Unter andere fehlten die angeschlagenen Mario Götze, Lukasz Piszczek und Marcel Schmelzer. Ousmane Dembélé saß zunächst nur auf der Bank. In der Startelf stand dafür Emre Mor, der 18-jährige Dzenis Burnic gab sein Erstliga-Debüt.

Die ersten beiden richtig dicken Chancen hatte dann aber nicht der Champions-League-Teilnehmer, sondern die Lilien: Nach einem Kopfball von Boyd konnte Bürki mit einer Glanzparade retten (5.), zwei Minuten später eilte Rosenthal alleine auf das BVB-Gehäuse zu, traf aber nur den Außenpfosten. Marcel Heller mit einer Direktabnahme hatte dann eine weitere Möglichkeit zur Führung der ungewohnt stürmischen Gastgeber, bei denen Neuzugang Hamit Altintop erstmals von Anfang an spielte.

Selbstbewusste Lilien

Die beste Halbzeit des Abstiegskandidaten in dieser Saison wurde gegen die ziemlich unentschlossen agierenden Dortmunder dann belohnt: Bei Hellers Hereingabe war Boyd unbewacht und zur Stelle und traf zum verdienten 1:0. Auf der Gegenseite beschäftigte dann Marco Reus die Darmstädter: Erst scheiterte der enteilte Nationalstürmer an Darmstadt-Keeper Michael Esser, dann traf er bei einem Freistoß die Latte.

Zwischendurch besann sich die Borussia auf ihre spielerischen Fähigkeiten: Ein feines Zuspiel von Mor verwandelte Guerreiro kurz vor der Pause zum Ausgleich. An das 6:0 des BVB im Hinspiel erinnerte die Begegnung allerdings selten. Die Lilien zeigten sich trotz der desolaten Tabellensituation selbstbewusst. Der glücklose Rosenthal vergab nach Wiederanpfiff zwei Möglichkeiten zur erneuten Führung.

Colak sorgt für die Entscheidung

Dortmund wirkte weiter eher so, als schone sich die Mannschaft für die kommende Aufgabe auf europäischem Parkett gegen Benfica Lissabon. Auch Joker Dembélé konnte nicht für Besserung sorgen, dafür traf der eingewechselte Colak zum 2:1 gegen eine unsortierte BVB-Hintermannschaft. Dreimal innerhalb weniger Sekunden musste die Borussia zudem in höchster Not noch gegen Colak und Rosenthal retten. Für den dritten Saisonsieg durften sich die Lilien-Profis nach Abpfiff dann gebührend feiern lassen.