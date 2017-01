Der SV Darmstadt 98 doktert noch einmal kräftig an seinem Kader herum. Am finalen Transfertag gaben die Lilien zwei Spieler ab und präsentierten zwei Neuverpflichtungen. Dabei soll es aber nicht bleiben.

Bundesliga-Schlusslicht SV Darmstadt 98 hat kurz vor dem Transferschluss zwei neue Spieler geholt. Der Verein gab am Dienstag die Verpflichtungen der beiden Defensivakteure Wilson Kamavuaka und Patrick Banggaard bekannt. Der 26 Jahre alte Deutsch-Kongolese Kamavuaka war zuletzt in der ersten griechischen Liga am Ball. Der 22-jährige Däne Banggaard kommt vom FC Midtjylland.

Weitere Informationen Ben-Hatira wechselt in die Türkei Der Ex-Darmstädter Änis Ben-Hatira hat einen neuen Club gefunden. Der Mittelfeldspieler heuert beim türkischen Erstligisten Gaziantepspor an. Das bestätigte Vereinspräsident Ibrahim Kizil am Dienstag. Ende der weiteren Informationen

Einen Bericht des privaten Radiosenders FFH, wonach auch der Ex-Bundesliga-Profi Hamit Altintop vor einer Verpflichtung steht, wollte ein Vereinssprecher zunächst nicht kommentieren. Vieles spricht allerdings dafür, dass der Deutsch-Türke der dritte Neuzugang des Tages sein wird.

Jungwirth darf in die USA

Verlassen werden den Verein dagegen Florian Jungwirth und Victor Obinna. Der 28 Jahre alte Defensivspieler Jungwirth wechselt zu den San José Earthquakes in die nordamerikanische Profiliga MLS. Der Vertrag mit dem nigerianischen Offensivmann Obinna wurde laut Verein einvernehmlich aufgelöst.