Einen Tag nach dem offiziellen Trainingsauftakt tütet der SV Darmstadt 98 die Neuzugänge Nummer sechs und sieben ein. Die Lilien bedienen sich bei den Löwen und den Wölfen.

Manchmal geht es rasend schnell: Der SV Darmstadt 98 hat am Donnerstag innerhalb von nur vier Minuten gleich zwei Neuzugänge präsentiert. Wie der Bundesliga-Absteiger mitteilte, tragen Mittelfeldspieler Romuald Lacazette und Flügelflitzer Orrin McKinze Gaines II ab sofort das Trikot der Lilien. Der 23-jährige Lacazette kommt vom TSV 1860 München nach Südhessen, der 19 Jahre alte McKize Gaines vom VfL Wolfsburg. Beide unterschrieben bis Juni 2020.

Heller-Ersatz schon da

"Wir freuen uns sehr, dass wir so einen talentierten Spieler für uns gewinnen konnten. Orrin ist ein extrem schneller Spieler", sagte Lilien-Trainer Torsten Frings über McKinze Gaines, der in der vergangenen U19-Bundesliga-Saison in 22 Partien für die Wölfe sieben Treffer erzielte und neun weitere vorbereitete. Der US-Amerikaner könnte den scheidenden Marcel Heller auf der Außenbahn ersetzen.

"Ich hoffe, mich jeden Tag zu verbessern und viel von einem tollen Trainer wie Torsten Frings zu lernen", sagte McKinze Gaines, für den sich der VfL Wolfsburg eine Rückkaufoption sicherte. "Ich bin sehr glücklich, bei Darmstadt unterschrieben zu haben."

Ein berühmter Name für die Lilien

Der zweite neue Spieler trägt den Nachnamen Lacazette. Der Franzose, Cousin des französischen Nationalspielers Alexandre Lacazette, stand zuletzt bei den Löwen in München unter Vertrag und soll für mehr Flexibilität im Mittelfeld sorgen. „Romuald ist ein entwicklungsfähiger Spieler, der bereits über Zweitliga-Erfahrung aufweisen kann. Wir freuen uns, dass er sich für uns entscheiden hat.

Bereits am Donnerstagnachmittag sollen beide erstmals mit ihren neuen Mannschaftskameraden am Training teilnehmen.