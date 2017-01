Der SV Darmstadt 98 kann im Heimspiel gegen den 1. FC Köln gleich auf zwei neue Kräfte in der Offensive bauen. Terrence Boyd kommt aus Leipzig, Sidney Sam ist nach überstandener Grippe im Premierenfieber.

534 Minuten ist es her, dass der SV Darmstadt 98 über ein eigenes Tor in der Bundesliga jubeln durfte. Zuletzt gelang dieses Kunststück Marcel Heller, der Ende November beim 1:3 auf Schalke die zwischenzeitliche Führung erzielt hatte. Seitdem ging der Sturm der Lilien leer aus, beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr) gibt es aber gleich doppelten Grund zur Hoffnung, dass die Negativserie ein Ende nimmt. Der eine Grund heißt Terrence Boyd, der andere Sidney Sam.

Boyd kommt aus Leipzig

Während Boyd seit diesem Dienstag offiziell zum Darmstädter Kader gehört, meldete sich Sam nach überstandener Krankheit fit für die Partie gegen die Rheinländer. Sam, der beim letzten Tor der Lilien noch beim damaligen Gegner unter Vertrag stand, brennt auf seine Rückkehr auf den Rasen und seine Premiere im Lilien-Trikot. "Ich hatte eine Grippe, die hat mich ziemlich umgehauen", sagte Sam nach dem Training am Dienstag. "Jetzt bin ich aber wieder auf dem Dampfer und will voll angreifen."

In der Offensive könnte Sam dann an der Seite eines Neuzugangs auflaufen. Der 25 Jahre alte Mittelstürmer Boyd kommt von RB Leipzig nach Südhessen und unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2018, wie der Verein offiziell mitteilte. "Wir sind glücklich darüber, dass sich Terrence Boyd für uns entschieden hat und seinen Weg mit uns gehen will", sagte Trainer Torsten Frings.

Von der Regionalliga in die Bundesliga

Boyd, der nach einem Kreuzbandriss in dieser Spielzeit nur in der Regionalliga zum Einsatz kam und dort in neun Spielen fünf Treffer erzielte, will direkt mithelfen, die Darmstädter Torlos-Serie zu beenden. "Ich will sofort mit anpacken", so der 14-fache US-amerikanische Nationalspieler. "Vereint wollen wir das Unmögliche doch noch möglich machen."