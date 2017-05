Der SV Darmstadt 98 hat sich mit einem Punktgewinn aus der Bundesliga verabschiedet. In Mönchengladbach konnten sich die Lilien auf Keeper Daniel Heuer Fernandes verlassen – und bewiesen darüber hinaus Last-Minute-Qualitäten.

Im vorerst letzten Bundesliga-Spiel hat Darmstadt 98 am Samstag ein 2:2 (0:1) bei Borussia Mönchengladbach erkämpft. Trotz des Punktgewinns steigen die Lilien als abgeschlagener Tabellenletzter ab. Die mitgereisten Darmstädter Fans ließen sich die gute Laune davon nicht verderben, sie feierten unter anderem Sven Schipplock nach dessen zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 (63.) mit Sprechchören.

Daniel Heuer Fernandes, der für den angeschlagenen Stammkeeper Michael Esser im Tor stand, hielt die Lilien vor der Pause mit zahlreichen Paraden im Spiel. Bezwungen wurde der Schlussmann erstmals durch Thorgan Hazard, dessen Hereingabe länger und länger wurde und am langen Pfosten einschlug (50.). Unmittelbar nach Schipplocks Ausgleich traf Raffael zur erneuten Gladbacher Führung (65.), ehe Marcel Heller den späten Ausgleich besorgte (90.).

Immer wieder Heuer Fernandes

Vor 54.014 Zuschauern im ausverkauften Borussia-Park übernahmen die Gastgeber von Beginn an die Spielkontrolle, doch scheiterten sie immer wieder am ganz starken Heuer Fernandes. Der 98-Schlussmann verhinderte in der ersten Halbzeit gleich mehrfach einen Rückstand und parierte gegen Hazard (6.), Lars Stindl (20.), Fabian Johnson (26.) und Jonas Hofmann (34.) glänzend.

Gegen die defensiv eingestellten Gäste mangelte es dem Gladbacher Spiel aber auch an Genauigkeit und Tempo. Besonders Offensivspieler Raffael leistete sich in aussichtsreichen Situationen immer wieder leichtfertige Ballverluste. Darmstadt war zum Abschied aus der Bundesliga bemüht, immer wieder Nadelstiche zu setzen. Ein Schuss von Heller verfehlte sein Ziel aber knapp (16.), zudem rettete Gladbachs Innenverteidiger Jannik Vestergaard für seinen bereits geschlagenen Torhüter Yann Sommer artistisch kurz vor der Torlinie (30.).

Heller setzt den Schlusspunkt

Nach dem Wechsel war dann auch Heuer Fernandes machtlos. Eine Hereingabe von Hazard flog an Freund und Feind vorbei zur Gladbacher Führung ins lange Eck. Die Fohlen drängten in der Folge auf die Entscheidung. Dahoud scheiterte aber an Heuer Fernandes (54.), und Hazard brachte den Ball zudem in aussichtsreicher Position nicht unter Kontrolle (60.).

Für ihren fahrlässigen Umgang mit den eigenen Chancen wurde die Borussia bestraft. Antonio Colak köpfte dem eingewechselten Schipplock ans Knie, von dort sprang der Ball zum Ausgleich ins Netz. Nur zwei Minuten jedoch später brachte Raffael die Gladbacher per Kopf aber vorübergehend wieder auf Kurs, ehe Heller den Gästen noch das ehrenvolle Remis sicherte.

Weitere Informationen BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - SV DARMSTADT 98 2:2 (0:0) Gladbach: Sommer - Johnson (74. Korb),Christensen, Vestergaard, Schulz - Kramer, Dahoud (74. Benes) - Hazard (80. Hahn),Hofmann - Stindl, Raffael



Darmstadt: Fernandes - Steinhöfer, Banggaard, Höhn, Guwara - Gondorf (89. Zehnder), Altintop - Sam, Rosenthal (58. Schipplock), Heller - Colak (80. Oliynyk)



Tore: 1:0 Hazard (50.), 1:1 Schipplock (63.), 2:1 Raffael (65.), 2:2 Heller (90.)



Gelbe Karten: Kramer / -



Schiedsrichter: Stark (Ergolding)

Zuschauer: 53.500 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am samstag, 20.5.2017, 17 Uhr