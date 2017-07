Der SV Darmstadt 98 hat sein Trainingslager in Österreich bezogen. Nach neunstündiger Anreise absolvierten die Lilien noch am Abend die ersten Übungseinheiten in der Steiermark.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Bus, Flugzeug, Bus, Training: Es war ein langer erster Tag für die Lilien-Profis, die die Reise nach Haus im Ennstal angetreten haben. Bereits um 7 Uhr morgens startete die Mannschaft am Sonntag ins Sommertrainingslager. Neun Stunden später, um 16 Uhr stand dann schon das erste, eineinhalbstündige Training auf dem Programm.

Einige "lustige Typen" dabei

Anstrengend? Sicher. Beklagen wollten sich die Zweitliga-Profis aber dennoch nicht. Schließlich gibt es für die Reisestrapazen einen guten Grund: "Wir wollen Abläufe verfeinern und unsere Ideen weiter verfestigen", sagte Kapitän Aytac Sulu. Die Bedingungen dafür seien in Haus optimal. In der ersten Trainingseinheit vor Ort arbeiteten die Lilien primär im taktisch-spielerischen Bereich. Es wurde viel mit Ball trainiert, es wurden Pässe geübt und Standards einstudiert.

Zudem geht es in der Alpenrepublik darum, die Neuverpflichtungen weiter in die Mannschaft zu integrieren. Sulu attestierte den Neuen schon einmal, dass einige "lustige Typen" unter ihnen seien. "Dazu sprechen alle Deutsch oder gutes Englisch, das macht die Integration einfacher." Sulu selbst teilt sich ein Zimmer mit dem Australier Jamie Maclaren.

Zwei Doppel-Spieltage

Wie der kicker berichtet , sind auch einige Gastspieler mit ins Ennstal gereist. Der Chinese Ruibao Hu (Vejle Boldklub, Dänemark) sowie die beiden Brasilianer Joao Renato da Cunha (Brusque FC) und Arthur Henrique de Souza Carvalho (Paulista FC Jundiai) haben den Weg in die Steiermark ebenso angetreten wie das U19-Duo Silas Zehnder und Leo Petri. Insgesamt ist der Lilien-Tross 27 Mann stark.

Die Gastspieler sollen auch bei den ersten beiden Testspielen am Dienstag mit von der Partie sein. Dann treffen die Lilien zunächst auf eine spanische Auswahl vertragsloser Fußballer und dann auf den tschechischen Erstligisten FC Jihlava. Kommenden Sonntag (16.7.) stehen zwei weitere Tests auf dem Programm: gegen den Zweitligist SV Wallern (Österreich) und den Erstliga-Absteiger Caykur Rizespor (Türkei).