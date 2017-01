Aytac Sulu hat mit Darmstadt 98 in den vergangenen Jahren gleich mehrmals überrascht. Im Interview spricht der Kapitän über die Darmstädter Philosophie, Trainer Torsten Frings und den Kampf um den Klassenerhalt.

Aytac Sulu und die Fußballmärchen, die Darmstadt 98 in den vergangenen Jahren geschrieben hat, sind eng miteinander verbunden. Im Gespräch im Trainingslager in San Pedro del Pinatar verrät der Kapitän, wie die Mannschaft, die vielen Trainerwechsel des vergangenen Jahres weggesteckt hat, spricht über seine Qualitäten als Führungsspieler und den unbedingten Willen der Mannschaft, die Klasse zu halten.

hr-sport: Nach den ersten Eindrücken hier im Trainingslager hat man das Gefühl, dass die Eingewöhnung mit dem neuen Trainer Torsten Frings schneller geht, als man das vielleicht hätte vermuten können.

Aytac Sulu: Es ist wirklich so, dass wir uns sehr schnell als Team mit dem neuen Trainer nah gekommen sind. Dass es keine Anlaufschwierigkeiten gibt, ist eigentlich das Beste, was dem Team passieren konnte. Torsten Frings macht das sehr gut und versetzt sich in die Spieler hinein. Er weiß, wie die Spieler ticken. Als Spieler hatte er selbst immer eine Führungsrolle und das versucht er uns weiterzugeben. In den Trainingseinheiten sieht man, dass wir gewillt sind, sehr viel Spaß haben, aber auch eine sehr harte Vorbereitung bestreiten. Wir sind auf einem guten Weg.

hr-sport: Es scheint, als habe die Mannschaft, die vielen Trainerwechsel – von Dirk Schuster zu Norbert Meier zu Ramon Berndroth zu Torsten Frings – im vergangenen Jahr gut weggesteckt. Woran liegt das?

Aytac Sulu: Torsten Frings ist ein sehr offener, ehrlicher und direkter Typ. Er hat uns beim ersten Gespräch gesagt, was er von uns will. Das lebt er auch vor. Das ist ein Stück weit die Darmstadt-Philosophie. Dadurch ist es für uns Spieler einfacher, ihm zu folgen. Zurzeit macht es unheimlich viel Spaß, obwohl es so hart ist. Von mir aus kann es so weitergehen.

hr-sport: Ramon Berndroth hat im heimspiel! gesagt, dass Sie ein Kapitän sind, wie es sich ein Trainer wünscht. Hat Ihnen das geschmeichelt?

Aytac Sulu: Wenn Ramon das sagt, weiß ich, dass ich in seiner Amtszeit einen guten Job gemacht habe. Ich mag es eigentlich nicht, wenn ich viel gelobt werde, aber es ist natürlich trotzdem schön, dass er das so sieht. Eigentlich mache ich nur meinen Job. Auf dem Platz bin ich ein anderer Mensch als sonst. Es ist nicht so, dass ich mich da verstellen muss. Das kommt von innen heraus.

hr-sport: Das kommt bei den Mitspielern aber offenbar gut an.

Aytac Sulu: Da müssen Sie meine Mitspieler fragen. Ich glaube, dass manche Spieler hin und wieder gestreichelt, andere in den Hintern getreten werden müssen und ich ganz gut das Feingefühl dafür habe. Der Kapitän ist auf dem Platz auch das kritischere Organ. Das muss nicht jedem immer passen, aber ich glaube, ich habe die Jungs insgesamt ganz gut im Griff (lacht).

hr-sport: Sie haben jetzt gerade einmal acht Punkte und es wird ein harter Weg bis zum 34. Spieltag. Wie groß ist der Berg, der die Rückrunde darstellt?

Aytac Sulu: An die Spitze des Mount Everests werden wir nicht mehr kommen, aber wir können ein paar Meter gutmachen. Dafür ist es noch nicht zu spät. Es sind noch genug Punkte zu vergeben und auch die Gegner müssen erst mal punkten. Wir haben nichts mehr zu verlieren, können nur noch gewinnen und in der Tabelle klettern. Man sieht, dass die Mannschaft will – sie will unbedingt. Wir wollen eine bessere Rückrunde spielen. Da ist auch jeder Spieler ein Stück weit gefordert, noch einmal ein paar Prozent mehr aus sich herauszuholen. Das fängt ganz hinten an, geht über mich, bis in die offensiveren Reihen hin in den Sturm. Wir trainieren hier im Trainingslager sehr intensiv dafür. Es sieht sehr gut aus, die Jungs sind heiß und gewillt. Wir reden viel miteinander, motivieren uns. Das ist der richtige Weg.

hr-sport: Ist das vielleicht genau der Ansatzpunkt, dass man den Spaß am Fußball nicht verlieren darf?

Aytac Sulu: Genau so ist es. Wir sind Bundesliga-Spieler und das sollte Motivation genug sein, mit einem Lächeln dabei zu sein und Vollgas zu geben. Wir müssen mit einem Lächeln im Gesicht herkommen, hart arbeiten und trainieren. Wir müssen im Training auch mal über unsere Grenzen hinausgehen, auch mal "kotzen", denn im Endeffekt können wir nach Hause fahren und sagen: "Ich bin Bundesliga-Spieler."

hr-sport: Wie ist im Moment der Wetteinsatz für ein Kopfballtor von Aytac Sulu?

Aytac Sulu: Im Moment ist es recht wenig, aber ich will diese Stärke in der Rückrunde wieder zeigen. Das ist für mich ein persönliches Ziel, aber auch als Mannschaft wollen wir bei den Standards wieder gefährlicher werden.

hr-sport: Wie weit weg ist das Ziel Klassenerhalt?

Aytac Sulu: Es ist noch immer greifbar. Wir wollen wieder das Unmögliche möglich machen. Wir sind Stand jetzt Abstiegskandidat Nummer eins. Das waren wir vor der Runde jedoch auch schon, aber abgerechnet wird zum Schluss und da zählt es für uns alle, den Leuten zu beweisen, was in uns steckt. Wenn sie nicht an uns glauben, dann müssen wir umso mehr an uns glauben. Das Team, der Verein und die Fans tun das. Wenn wir in jedem Training und jedem Spiel einhundert Prozent geben, dann bin ich guter Dinge, dass wir Punkte holen werden. Ob es reichen wird, wissen wir nicht. Am Ende müssen wir in den Spiegel schauen und sagen können, dass wir alles gegeben haben.