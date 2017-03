Auch das noch: Der SV Darmstadt 98 muss im ohnehin fast schon aussichtslosen Bundesliga-Abstiegskampf auf den besten Mann verzichten. Torhüter Michael Esser droht sogar das Saisonaus.

Die schlechten Nachrichten für Darmstadt 98 reißen nicht ab. Wie der Tabellenletzte der Bundesliga am Freitag mitteilte, fällt Stammtorhüter Michael Esser mehrere Wochen aus. Der 29-Jährige zog sich beim Nachmittagstraining am Donnerstag einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zu und muss nun erst einmal zusehen. "Das ist natürlich eine ganz bittere Nachricht für uns, er war bislang ein absoluter Leistungsträger“, sagte Lilien-Trainer Torsten Frings.

Wie lange der konstanteste Darmstädter Spieler dieser Saison ausfällt, ist noch nicht genau absehbar. Durchschnittlich muss man bei Verletzungen dieser Art aber mit einer Zwangspause von mindestens zwei Monaten rechnen. Esser droht demnach das Saisonaus.

Jetzt schlägt die Zeit von Heuer Fernandes

Beim Auswärtsspiel der Lilien am Samstag (15.30 Uhr) bei Werder Bremen wird Ersatzkeeper Daniel Heuer Fernandes sein Startelf-Debüt feiern. "Wir haben vollstes Vertrauen in ihn", so Frings.

Heuer Fernandes, der vor der Saison vom SC Paderborn nach Südhessen gekommen war und das Duell um die Nummer eins verloren hatte, stand in dieser Spielzeit bereits einmal zwischen den Pfosten: Beim 2:2 gegen Bremen in der Vorrunde ersetzte er Esser nach 55 Minuten und musste noch einmal hinter sich greifen.

