Nach acht Niederlagen in Folge hat Darmstadt 98 beim Debüt des neuen Cheftrainer Torsten Frings endlich mal wieder etwas Zählbares eingefahren. Die Partie gegen Gladbach legte aber erneut auch die große Schwäche gnadenlos offen.

Kurz nach Abpfiff schnellten im Darmstädter Jonathan-Heimes-Stadion tatsächlich ein paar Arme zum Jubeln in die Höhe. Die Fans der Lilien freuten sich nach dem 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach über den ersten Punktgewinn nach acht sieglosen Spielen in Folge und sahen dabei großzügig drüber hinweg, dass die 90 Minuten zuvor nicht nur wegen der eisigen Temperaturen sehr schwer zu ertragen gewesen waren. Bei aller spielerischen Einfallslosigkeit lautete die wichtigste Erkenntnis des Tages: Das Team des neuen Trainers Torsten Frings lebt noch und hat den Abstiegskampf angenommen.

Die Hoffnung ist zurück

"Diese Mannschaft hat einfach mal ein Erfolgserlebnis gebraucht", sagte Frings später. Und das sei für Darmstadt 98 in der derzeitigen Lage "nun einmal ein Punkt gegen Gladbach". Durch den insgesamt erst neunten Zähler, die allesamt vor heimischem Publikum eingefahren wurden, hat sich die Situation der Lilien in der Tabelle zwar nicht wirklich verbessert, zumindest die leise Hoffnung auf den Klassenerhalt ist nach trost- und punktlosen Wochen aber zurückgekehrt nach Südhessen. "Das war ein Punkt für die Moral", umschrieb Peter Niemeyer die Darmstädter Gefühlswelt.

Niemeyer, der aufgrund einer Oberschenkelzerrung zunächst auf der Bank gesessen hatte und erst in der Schlussphase mitwirken konnte, bemühte dann in seinen Ausführungen wieder einmal die berühmten und zwischenzeitlich verloren gegangen Darmstädter Tugenden. "Wir waren füreinander da, wir haben füreinander gefightet", sagte er und lobte damit auch seinen neuen Coach. Denn Frings hat es im Gegensatz zu Vor-Vorgänger Norbert Meier geschafft, dass die Spieler wieder an ihre Grenzen gehen und fehlende Qualität mit Mentalität wettmachen.

Die Null steht - auch vorne

Die Lilien hielten gegen die personell deutlich besser besetzten Gäste, die nach der Entlassung von André Schubert erstmals von Dieter Hecking betreut wurden, voll dagegen und standen vor allem in der Defensive deutlich besser als noch im vergangenen Jahr. Raffael (10.) und Thorgan Hazard (66.) vergaben die einzigen – wenn auch riesigen – Gladbacher Chancen, letztlich stand am Ende erstmals seit dem zweiten Spieltag und dem 1:0-Sieg im Derby gegen Eintracht Frankfurt hinten die Null. "Das ist uns nach langer Zeit wieder geglückt und gibt uns ein gutes Gefühl für die kommenden Aufgaben", so Innenverteidiger Alexander Milosevic.

Weitere Informationen Sulu im heimspiel! Lilien-Kapitän Aytac Sulu ist am Montag im hr-heimspiel! zu Gast. Die Sendung beginnt um 22.45 Uhr im hr-fernsehen. Ende der weiteren Informationen

Zur ganz großen Euphorie fehlte jedoch wieder einmal eine nicht ganz unwichtige Sache im Fußball: ein eigener Treffer. Die Lilien haben inzwischen seit 534 Minuten kein Tornetz mehr zum Wackeln gebracht, das Mal gelang dieses Kunststück Marcel Heller Ende November beim 1:3 auf Schalke. Damals hieß der Trainer noch Meier, Darmstadt 98 stand als Tabellen-15. noch über dem Strich. Die sportlichen Verantwortungsträger (zum Guten) und der Platz im Tableau (zum Schlechten) haben sich inzwischen geändert, die Gefahr in der Offensive ist komplett abhanden gekommen.

Alleinunterhalter Marcel Heller

Gegen die Gladbacher Elf, die von der Gala-Form vergangener Tage auch nach dem Trainerwechsel noch meilenweit entfernt ist, erspielten sich die Lilien nur höchst selten so etwas wie Torchancen. Immer wieder flogen lange Bälle in die Spitze oder den Lauf von Heller, echte Kombinationen blieben aus. Die beste Möglichkeit vergab Aytac Sulu bezeichnender Weise nach einer Ecke (76.), viel mehr kam nicht. "Wenn wir mehr Ruhe in unser Spiel bringen, können wir uns hoffentlich die eine oder andere Chance mehr erarbeiten", sagte Heller, der derzeit so ziemlich der einzige Lilien-Profi ist, der den Puls beim Gegner in die Höhe treiben kann. Hoffnungsträger Sidney Sam musste sein Debüt aufgrund einer Grippe verschieben.

Und so blieb den Darmstädtern letztlich nur die Erkenntnis, dass die Defensive durchaus bundesligatauglich und der Klassenerhalt immer noch machbar ist. Da die direkten Konkurrenten Werder Bremen, Hamburger SV und FC Ingolstadt allesamt verloren, beträgt der Abstand zum "kleinen Ziel" Relegationsplatz nur vier Punkte. Ohne einen eigenen Treffer, das stellte auch Niemeyer noch einmal klar, verbieten sich jedoch Rechenspiele und Träumereien. "Wir sind noch nicht soweit, dass wir auf die Tabelle gucken dürfen."