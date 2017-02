Yes, we can Abstiegskampf

Ist Barack Obama ein Fan des SV Darmstadt 98? Der ehemalige US-Präsident folgt dem hessischen Bundesligisten bei Twitter. Nun hoffen die Lilien auf einen persönlichen Besuch in Südhessen.

Barack Obama folgt dir jetzt! Ein Satz, der bei Edward Snowden zu Schweißausbrüchen führen dürfte, hat für große Freude und Verwunderung beim SV Darmstadt 98 gesorgt. Denn der ehemalige US-Präsident gehört zum erlauchten Kreis der insgesamt rund 61.000 Anhänger, die sich bei Twitter über die Aktivitäten der Lilien informieren. Der Promi-Faktor der Follower von Darmstadt 98 ist damit so hoch wie bei keinem anderen Verein der Bundesliga.

Obama folgt weder dem FC Bayern München noch Borussia Dortmund oder Eintracht Frankfurt. Nicht mal die europäischen Spitzenclubs Real Madrid, FC Barcelona oder Manchester United können sich mit einem ehemaligen Bewohner des Weißen Hauses in ihren Fan-Reihen brüsten. Obama folgt nur den Lilien .

US-Stürmer funkt Ex-US-Präsidenten an

"Für uns bei Darmstadt 98 ist das natürlich eine große Ehre", richtete sich Stürmer Terrence Boyd in einer Videobotschaft am Mittwoch direkt an Obama. Der in Bremen geborene 25-Jährige hat die US-amerikanische Staatsbürgerschaft und ist 14-maliger US-Nationalspieler. Am vergangenen Wochenende erzielte er beim 2:1 gegen Borussia Dortmund in seinem dritten Spiel für die Darmstädter seinen ersten Treffer – Breaking News, die es unter Umständen bis auf die Jungferninseln geschafft haben.

Dort nämlich weilte Boyds Landsmann Obama nach dem Ende seiner Amtszeit als 44. Präsident der Vereinigten Staaten im Urlaub. Bei einem Blick auf sein Mobiltelefon könnte das Staatsoberhaupt im Ruhestand am Frühstückstisch vom Überraschungserfolg der Lilien und dem Treffer Boyds erfahren haben. Das Internet und Twitter – eigentlich das bevorzugte Medium von Obamas Nachfolger Donald Trump – machen es möglich. Eine Reaktion in Form eines Likes oder eines Kommentars (Yes, we can Abstiegskampf!) gab es allerdings nicht.

Lilien laden Obama ans Böllenfalltor ein

Nach Ausbleiben des interaktiven Jubels soll es nun nach den Wünschen der Darmstädter zu einem Meet and Greet im Jonathan-Heimes-Stadion kommen. Ein singender und klatschender Obama, der zu den Klängen der Alberto-Colucci-Hymne "Die Sonne scheint" im Takt wippt und seinen Lilien-Schal in die Höhe hält. Wer würde das nicht gerne sehen? "Da Sie nun auch etwas mehr Zeit haben dürften, laden wir Sie ganz herzlich zu einem Spiel der Lilien ans Böllenfalltor ein", so Boyd, der die Nachricht natürlich auch auf Englisch verkündete.

Und damit Obama in Südhessen nicht mit Nadelstreifenanzug und Krawatte aufkreuzen muss, haben die Lilien schon ein angemessenes Outfit besorgt. Ein Lilien-Trikot mit Obama-Beflockung und der Rückennummer 98 liegt bereit. Der Ex-Präsident muss es nur noch abholen und dem Klick auf die "Follow"-Taste einen Besuch in Darmstadt folgen lassen. Terrence Boyd würde es freuen: "See you at the Bölle!"