Das Wasser steht dem SV Darmstadt 98 in der Bundesliga bis zum Hals. Und die Lilien? Pfeifen drauf! Die Hessen wollen sich im Endspurt nicht von Zahlen verrückt machen lassen.

Für einen Tabellenletzten wirken die Verantwortlichen in Darmstadt seltsam beseelt. Wo andere Vereine auf der verzweifelten Suche nach Impulsen schon den zweiten oder dritten Trainer entlassen hätten, haben sich die Lilien mit ihrer Situation abgefunden, ja beinahe schon angefreundet. Seitdem Trainer Torsten Frings vor zwei Wochen den Klassenerhalt mehr oder weniger abgeschrieben hat, schaut man beim SV98 nur noch auf sich selbst. Und das scheint der Mannschaft zu helfen, wie zuletzt der 2:1-Erfolg über Mainz gezeigt hat.

"Wir spielen die nächsten Spiele für uns, für unsere Zuschauer und für unser gutes Wohlbefinden", betonte Vereinspräsident Rüdiger Fritsch gegenüber dem hr-sport. Kein Blick nach links oder rechts und vor allem nicht nach oben – die Lilien setzen im Abstiegskampf die Scheuklappen auf. Der Blick aufs Klassement würde nur unnötige Spannung aufbauen, lautet die einhellige Meinung. "Wir lassen uns nicht unter Druck setzen", so Fritsch. "Wir wollen auch keinen Zwang spüren."

32 Punkte sind im Schnitt nötig

Wozu auch? Nach menschlichen Gesichtspunkten ist Darmstadt 98 bereits abgestiegen. Der Rückstand auf Relegationsrang 16 beträgt nach 24 Spieltagen elf Punkte, die Lilien haben erst 15 Punkte auf dem Konto. Seit der Einführung der Relegation in der Saison 2008/09 rettete sich der Drittletzte im Schnitt mit 32 Punkten in die Entscheidungsspiele um den Klassenerhalt (siehe Box). Am meisten Glück hatte der Hamburger SV, dem in der Saison 2013/14 unterirdische 27 Zähler zur Relegation reichten.

Weitere Informationen Relegationsteilnehmer und ihre Ausbeute 2008/09 Nürnberg (30)

2009/10 Nürnberg (31)

2010/11 Mönchengladbach (36)

2011/12 Düsseldorf (31)

2012/13 Hoffenheim (31)

2013/14 Hamburg (27)

2014/15 Hamburg (35)

2015/16 Frankfurt (36) Ende der weiteren Informationen

Auf so viel Glück dürfen die Lilien in diesem Jahr allerdings nicht hoffen. Zu ausgeglichen ist die Liga, zu konstant punktet die Konkurrenz im Tabellenkeller. Der HSV hat als 16. bereits zehn Spieltage vor Schluss 26 Punkte gesammelt. Der bisherige Relegations-Bestwert, den Eintracht Frankfurt im vergangenen Jahr mit 36 Punkten egalisiert hat, ist für die Hamburger absolut im machbaren Bereich.

Keine rosigen Aussichten also für die Lilien, die vor dem Auswärtsspiel in Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr) noch immer auf den ersten Punktgewinn auf fremden Plätzen warten. "Die Situation ist so, wie sie ist", sagte Fritsch. "Wir gehen konzentriert, aber entspannt an die Sache ran."

Märchen-Spezialisten unter sich

Was tatsächlich möglich ist, wenn man sich aus einer scheinbar aussichtslosen Situation heraus in einen Rausch spielt, hat zuletzt Leicester City in der englischen Premier League gezeigt. Im Jahr 2014/15 hatten die "Foxes" nach 30 Spielen sieben Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, ehe das größte Fußballwunder der jüngeren Geschichte seinen Lauf nahm: Leicester hielt die Klasse, wurde im Jahr darauf Meister und steht nun im Viertelfinale der Champions League. Einfach märchenhaft. Und mit Märchen kennt man sich in Darmstadt bekanntlich aus.