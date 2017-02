Der SV Darmstadt 98 meldet sich zurück im Abstiegskampf. Beim spektakulären Sieg gegen Borussia Dortmund präsentieren die Lilien ungeahnte Stärken und schicken warnende Worte an die Konkurrenz.

Selbst Thomas Tuchel musste am Ende neidlos anerkennen, dass an diesem denkwürdigen Nachmittag im Darmstädter Jonathan-Heimes-Stadion die bessere Mannschaft gewonnen hatte. "Wir müssen zugeben, dass wir der verdiente Verlierer sind. Das ist richtig bitter", sagte der sichtlich angefressene Trainer von Borussia Dortmund auf der Pressekonferenz nach dem Spiel und gratulierte Darmstadt 98 zum 2:1 (1:1)-Sieg und drei überlebenswichtigen Punkten im Kampf um den Klassenerhalt. "Das ist nur gerecht so."

Der Tabellenletzte der Bundesliga hatte gegen den Champions-League-Achtelfinalisten vorher die mit Abstand beste Saisonleistung gezeigt und sich durch Tore von Neuzugang Terrence Boyd (21. Minute) und Joker Antonio Colak (67.) mit dem ersten Sieg seit über drei Monaten selbst beschenkt. Auch Minuten nach Abpfiff kannte der Jubel in Darmstadt angesichts des famosen Auftritts der Lilien keine Grenzen mehr. Statt Abschiedstournee heißt es jetzt wieder: neue Hoffnung im Abstiegskampf. Der Relegationsplatz ist nur vier Punkte entfernt, das Selbstvertrauen zurück.

Tatsächlich Fußball

"Wir haben heute gezeigt, dass der Glaube noch da ist", sagte der überragende Hamit Altintop, der bei seinem Debüt in der Startelf umgehend in die Chefrolle im Mittelfeld geschlüpft war und für deutlich mehr Stabilität im lange Zeit sehr anfälligen Darmstädter Spiel sorgte. Selbst der zwischenzeitliche Ausgleich durch den portugiesischen Europameister Raphael Guerreiro (44.) konnte das Team von Trainer Torsten Frings nicht aus dem Konzept bringen. "Wir sind noch am Leben und werden alles versuchen, um das Unmögliche noch zu schaffen", so Altintop.

Weitere Informationen Freie Tage zur Belohnung Torsten Frings hat die Mannschaft für ihren Überraschungssieg belohnt. Der Coach verzichtete auf das Auslaufen am Sonntag und möchte seine Profis auch am Montag nicht sehen. Es war das erste Mal in dieser Saison, dass der SV98 seinen Profis den Tag nach einem Pflichtspiel frei gab. Ende der weiteren Informationen

Der türkische Altinternationale tat dem Spiel der Lilien sichtbar gut, die entscheidende Änderung auf dem Weg zum ersten dreifachen Punktgewinn unter dem neuen Übungsleiter Frings war jedoch eine andere: Nachdem in den vergangenen Partien stets die Sicherung des eigenen Tores Priorität hatte – und durchgehend scheiterte, wurde dieses Mal tatsächlich richtiger Fußball gespielt. Die Darmstädter erspielten sich gegen den BVB, der 120 Minuten Pokalfight gegen die Hertha in den Knochen und die Königsklasse am Dienstag gegen Lissabon im Hinterkopf hatte, ein Plus bei den Torschüssen (15:14) und eine Vielzahl bester Chancen.

Das Feld von hinten aufrollen

Jan Rosenthal verfehlte das Gehäuse gleich drei Mal (34./58./60) knapp. Boyd (4.) mit einem Kopfball und Colak (70.) mit einem Lattentreffer hätten sich um ein Haar doppelt in die Torschützenliste eintragen dürfen. Marcel Heller scheiterte zudem mit einer sehenswerten Volley-Abnahme (16.) ebenso wie Gondorf an BVB-Keeper Roman Bürki. Neben den bewährten Standardsituationen schafften es die Lilien immer wieder mit schnellen Kontern und sehenswerten Kombinationen für Gefahr zu sorgen, Darmstadt 98 war die spielerisch bessere Mannschaft. "Wir sind heute offensiver in das Spiel gegangen", fasste Rosenthal den ebenso einfachen wie geglückten Matchplan zusammen.

Und so durften die Lilien am Ende eines turbulenten Tages tatsächlich schon einmal einen vorsichtigen Blick auf die Tabelle werfen und noch einmal betonen, dass die Saison noch sehr lange ist. "Das war heute der erste Schritt. Wir sind weiter dabei und opfern unser Herz", schickte Gondorf warnende Worte an die Konkurrenz. "Ich weiß nicht, ob die Liga ein Zeichen braucht. Aber wenn die anderen Teams uns schon abgeschrieben haben, dann rollen wir das Feld jetzt von hinten auf."