Tore schießen ist für Darmstadt 98 in dieser Saison bisher das große Problem. Vor dem nächsten Kellerduell am Samstag in Bremen ist die Situation nicht leichter. Denn gleich drei offensive Leistungsträger des SV98 drohen auszufallen.

Passhärte war am Dienstag bei Darmstadt 98 das große Thema. Wieder und wieder ließ Trainer Torsten Frings seine Jungs in Kleingruppen den guten, alten Flachpass üben. Scharf in den Fuß, höchstens zwei Kontakte, auch mal abtropfen lassen und in den Lauf schicken. Es war das kleine Pass-ABC, das auf dem Lehrplan stand.

Dass dabei immer mal Bälle versprangen oder ungenau gespielt wurden, passte Co-Trainer Björn Müller, der die Einheit leitete, überhaupt nicht. "Das sind alles Dreckspässe", ließ der Assistent die Lilien-Profis wissen.

Sam, Rosenthal und Altintop fraglich

Cheftrainer Frings und sein Team ist natürlich bewusst, dass Fehler im Spielaufbau für den eh schon schwächten Angriff der Liga ein großes Problem sind. Mindestens genauso problematisch ist aber der Blick ins Lazarett. Denn mit Sidney Sam, Jan Rosenthal und Hamit Altintop fehlten gleich drei Leistungsträger im Darmstäter Offensivwerk.

"Jan hat eine kleine Reizung an einem Muskel, bei Sidney strahlt etwas vom Rücken in die Muskulatur aus und Hamit hat muskuläre Probleme rund ums Knie", klärte Frings nach der Trainingseinheit auf. Keine schweren Verletzungen, aber trotzdem ist unklar, wer von den drei Angreifern am Samstag (15.30 Uhr) beim nächsten Kellerduell in Bremen dabei ist. "Bis Samstag ist noch eine Menge Zeit, aber es kann auch sein, dass keiner fit wird."

Mit Optimismus in den Klassenkampf

Doch selbst mit Blick auf diesen "worst case" gibt sich der Coach einigermaßen gelassen. Jeder habe die Möglichkeit, sich im Training anzubieten. "Wir haben genügend Leute zur Verfügung. Wir können etwa mit zwei Stürmern spielen, oder wie gegen Gladbach mit Leon Guwara links und Marcel Heller rechts", so Frings.

Nachdem zuletzt Kapitän Aytac Sulu über den enormen Druck im Spiel gegen Augsburg gesprochen hatte, versucht Frings mit dieser positiven Einstellung zweifelslos, seiner Mannschaft Optimismus vorzuleben. "Ich sag den Jungs immer, dass wir uns vom Druck befreien müssen. Wir können total befreit ins Spiel gehen, weil wir für alle Leute eigentlich schon abgestiegen sind."