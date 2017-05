Der SV Darmstadt 98 ist von seinen Fans auf Händen in die 2. Liga getragen worden – unabhängig von den Ergebnissen. Die Wahrnehmung des Clubs ist nach dem Abstieg jedoch eine andere.

Das gibt es auch nicht oft im knallharten Ergebnis-Geschäft Bundesliga. Da hat eine Mannschaft den 18. Tabellenplatz über die halbe Saison reserviert, steigt sang- und klanglos ab – und der Trainer singt Lobeshymnen auf sein Team. Aber so ist Darmstadt 98. Rund ums Böllenfalltor schüttelt niemand ungläubig mit dem Kopf oder fordert den selbigen des Coaches, wenn Torsten Frings kurz nach dem Buchen des Zweitliga-Tickets sagt: "Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben. Die Art, wie wir gespielt haben, und die Menge der Punkte hätte so keiner erwartet."

Fans und Verantwortlichen war von vorneherein klar, dass das Abenteuer Bundesliga für die Lilien ein Intermezzo werden würde. Wie sich der Verein nach zwei Jahren vorerst vom Rest der Liga verabschiedet hat, sorgte weit über die hessischen Landesgrenzen hinaus für Anerkennung. Und auch Frings konnte im Gespräch mit Radio Bremen seine Verwunderung über die Fans nicht verhehlen. "Ich bin überrascht, dass wir als Absteiger so gefeiert werden. Das verdient Respekt."

Frings: "Wir werden in der 2. Liga anders gesehen"

Der Cheftrainer-Novize weiß aber genauso gut, dass die Erwartungshaltung in der 2. Liga eine andere sein wird. Die Geschichte vom gallischen Dorf, das sich furchtlos jeder Übermacht entgegenwirft und auch bei Niederlagen noch bejubelt wird, dürfte vorerst auserzählt sein. Mit Weltmeister Kevin Großkreutz, einer Hand voll Bundesliga-erfahrenen Profis, aber auch einer Menge Fragezeichen gehen die Lilien als einer der Big Player in die kommende Zweitliga-Saison. Auch wenn Darmstadt infrastrukturell eher drittklassig unterwegs ist.

"Wir wissen, in der 2. Liga werden wir anders gesehen, das erhöht den Druck", sagte Frings. Die Arbeitsvoraussetzungen änderten sich damit aber nicht. "Man muss hier eine Menge improvisieren. Es ist komplett anders als der Standard, den ich in der Bundesliga gewohnt bin", gab der Trainer einen Einblick in die Verhältnisse am Bölle. "Es macht aber auch Spaß, neue Sachen zu entwickeln. Es ist etwas Besonderes, Spieler von Darmstadt überzeugen."

Auch wenn er die direkte Rückkehr ins Oberhaus nicht offiziell als Ziel ausgibt, so sagte Frings: "Ich hoffe, dass ich irgendwann mal wieder in der Bundesliga auftauche. Am liebsten natürlich mit Darmstadt."