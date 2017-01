Ist die Zeit der Wunder vorbei? Der SV Darmstadt 98 kämpft in der Bundesliga ums Überleben. Die Erfolgsgeschichte des gallischen Dorfs scheint in dieser Saison ihr Ende zu finden. Der große Hoffnungsträger heißt Torsten Frings.

So lief die Hinrunde

Um es in einem Wort zu sagen: katastrophal. Nach einigen teils glücklichen Anfangserfolgen – etwa dem Hessenderby-Sieg gegen Eintracht Frankfurt – folgte eine mittlerweile auf acht Spiele angewachsene Niederlagenserie. Der schließlich im Dezember gefeuerte Trainer Norbert Meier und die Mannschaft fanden nie wirklich zusammen, ein klares Konzept oder eine Stammelf waren bis zum Schluss nicht auszumachen.

Jerome Gondorf und Peter Niemeyer (v. l.) hatten unter Norbert Meier einen schweren Stand. Bild © Imago

Meier wollte das Defensiv-Korsett seines nach Augsburg gewechselten Vorgängers Dirk Schuster aufschnüren und den Ball mehr laufen lassen. Als Resultat gab es zwar phasenweise besseren Fußball, aber viel mehr Gegentore und vor allem viel weniger Punkte. Dazu kamen atmosphärische Störungen zwischen Trainer und Mannschaft. Peter Niemeyer und Jerome Gondorf wechselten von "unersetzbar" zu "viel auf der Bank". Weil auch keiner der Neuzugänge außer Keeper Michael Esser zündete, war der Verlust von Leistungsträger wie Sandro Wagner, Konstantin Rausch oder Luca Caldirola nicht auszugleichen.

Die Folge war der Rauswurf von Meier und Sportdirektor Holger Fach. Unter Interimscoach Ramon Berndroth kamen die alten Lilien-Werte zwar wieder zum Vorschein – Punkte brachte das aber nicht. So liegen die Südhessen mit nur acht Zählern abgeschlagen auf dem letzten Rang.

Wer kommt, wer geht

Sidney Sam ist bisher Darmstadts Königstransfer Bild © Imago

Bei neuen Spielern hielten sich die finanzschwachen Darmstädter lange zurück, bevor erst nach dem Trainingslager in Spanien Ex-Nationalspieler Sidney Sam von Schalke 04 ausgeliehen wurde. Der Angreifer passt perfekt ins frühere Beuteschema der Lilien: Talentiert, aber gescheitert. Erreicht der 28-Jährige nur annähernd die Form seiner glanzvollen Leverkusener Tage, es wäre ein Segen für die schwächelnde 98er-Offensive.

Victor Obinna wurde aus dem Kader gestrichen. Bild © Imago

Neben Sam bauen die Südhessen im Angriff auch auf zwei Rückkehrer, die nach langen Verletzungen wieder mithelfen wollen: Jan Rosenthal (zuletzt schon ein paar Mal im Team) und Felix Platte. Auch bei den Abgängen gibt es bisher wenig Bewegung. Einzig Ersatzspieler Victor Obinna wurde bisher klar gesagt, dass er sich einen neuen Verein suchen muss.

Der Trainer

Nach Routinier Meier haben sich die 98er mit Torsten Frings für einen Neuling entschieden. Der 40-Jährige kommt mit nur wenigen Monaten Erfahrung als Co-Trainer unter Viktor Skripnik bei Werder Bremen nach Darmstadt. Aber der frühere Mittelfeld-Wühler verkörpert noch aus seiner aktiven Zeit ganz viele Attribute, die man beim SV98 wieder hochhalten will. Frings ist und war ein Kämpfer, einer der von Leidenschaft und dem Willen lebte – so wie die Lilien bis zu dieser schwachen Spielzeit.

Als "Lutscher" (sein Spitzname als Spieler) will Frings zwar nicht mehr bezeichnet werden, seine Qualitäten von früher soll er aber beim SV98 einbringen. Nach den wenigen bisher absolvierten Einheiten geben sich zumindest Profis wie Verantwortliche unisono zufrieden. "Wir haben volles Vertrauen und die Tage hier im Trainingslager bestätigen das. Man hat das Gefühl, als ob wir schon seit Monaten zusammen wären. Das ist ein ganz tolles Zeichen", sagt etwa Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch. Und Kapitän Aytac Sulu meint: "Er weiß, wie die Spieler ticken. Als Spieler hatte er selbst immer eine Führungsrolle und das versucht er uns weiterzugeben."

Torsten Frings soll den Lilien wieder auf die Beine helfen. Bild © Imago

Ausblick – ein neues Wunder

Weitere Informationen Aktuelles von Darmstadt und Eintracht Alle Infos über die hessischen Bundesligisten Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt gibt es in unserem Bundesliga-Ticker. Ende der weiteren Informationen

Wird das noch was mit dem Klassenerhalt? Viel spricht derzeit nicht für die Darmstädter. Die Niederlagenserie zuletzt war verheerend, ein Heilsbringer wurde bisher nicht verpflichtet und die Konkurrenz aus Hamburg und Ingolstadt hat plötzlich das Punkten gelernt. Doch wenn man die Lilien-Tugenden wieder zum Blühen bringt, können Wunder geschehen am Böllenfalltor. Das hat der SV98 in der Vergangenheit nicht nur einmal bewiesen.

Nach wenigen Tagen im Amt erklären Spieler wie Verantwortliche, Frings habe neuen Schwung ins beschauliche Südhessen gebracht. Die Frage ist, wie lange die Lilien von diesem Schwung zehren können. Borussia Mönchengladbach, der 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt: Darmstadt bekommt es nach der Winterpause mit drei "ekligen" Teams zu tun. Bleibt da nicht der eine oder andere Punkt hängen, kann der SV98 quasi für die 2. Bundesliga planen. Andererseits kommt "aufgeben" nicht im Lilien-Wortschatz vor.

Darmstadt wird rennen und kämpfen. Darmstadt wird beißen. Bis zum Schluss. Das und nichts anderes erwarten auch die Fans. Springt dabei am Ende der Klassenerhalt heraus, sind alle zufrieden. Reicht es bei vollem Einsatz dennoch nicht, ist das auch okay. Dann nimmt man in der 2. Bundesliga einfach einen neuen Anlauf – mit Torsten Frings. Und bastelt am nächsten Darmstädter Wunder.