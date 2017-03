Lilien präsentieren Sondertrikot in Gedenken an "Johnny"

Edler Stoff mit ernstem Hintergrund: Der SV Darmstadt 98 hat sein Sondertrikot in Gedenken an den vor einem Jahr verstorbenen Lilien-Fan "Johnny" Heimes präsentiert. Das Gerangel um die begehrten Trikots hat bereits begonnen.

Jonathan Heimes starb vor einem Jahr. Bild © Imago

Die Lilien haben vor dem Heimspiel gegen Mainz 05 eine besondere Motivationsspritze bekommen. In Gedenken an den vor einem Jahr verstorbenen Fan und Botschafter Jonathan "Johnny" Heimes laufen die Darmstädter am Samstag (15.30 Uhr) in einem Sondertrikot auf. Der Verein präsentierte das Jersey am Donnerstag vor der Spieltags-Pressekonferenz der Öffentlichkeit.

Die Lilien transportieren in den Sondertrikots die "Du musst kämpfen!"-Mentalität von Heimes und freuen sich nebenbei über die Optik des neuen Stoffs. "Es ist ein wunderschönes Trikot mit vielen kleinen Details gespickt – emotionalen Details", sagte Verteidiger Benjamin Gorka dem hr-sport. Die Anfrage zum Trikottausch können sich die Mainzer bei Gorka übrigens sparen: "Ich habe schon gesagt, dass ich das Trikot mit nach Hause nehmen und mir an die Wand hängen werde."

Erlös geht an Krebsstiftung

Die Rückansicht des Sondertrikots. Bild © hr

In Anlehnung an das Gründungsjahr des Vereins gehen 1898 Exemplare des Gedenktrikots in den freien Verkauf. Teile des Erlöses gehen an die Heimes-Initiative "Du musst kämpfen!" ("DMK"), die sich für krebskranke Kinder einsetzt. "Dieses Trikot zeigt, dass Fußball zwar die schönste Nebensache der Welt ist, aber dennoch Menschlichkeit und soziales Miteinander nicht verloren gehen", sagte Clubboss Rüdiger Fritsch, "getreu unserem Vereinsmotto 'Aus Tradition anders'".

"Johnny" Heimes war am 8. März 2016 nach langer Krankheit im Alter von 26 Jahren seinem Krebsleiden erlegen. Der damalige Lilien-Trainer Dirk Schuster kündigte an: "Wir werden Johnnys Werte bewahren und sie weiterleben." Das tut Darmstadt 98 auch in der Post-Schuster-Ära. So wurde das Stadion der Lilien für die laufende Spielzeit in "Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor" umbenannt.

Sendung: hessenschau, 9.3.2017, 19.30 Uhr