Es ist traditionell und altehrwürdig, aber nicht mehr bundesligatauglich: Das Stadion am Böllenfalltor steht nach den Warnschüssen der DFL vor dem Aus. Präsident Fritsch erhöht deshalb den Druck auf die Stadt.

Was im Jahr 1921 modern war, ist im Jahr 2017 nicht mehr zwangsweise up to date. Das Stadion am Böllenfalltor, das rund 100 Jahre nach der Errichtung temporär den Namen des verstorbenen Jonathan Heimes trägt, wird auf Dauer nicht mehr als Profifußball-Spielstätte für den SV Darmstadt 98 fungieren können. Nach den strengen Lizenz-Auflagen der DFL, die gleich eine ganze Reihe von baulichen Maßnahmen beinhalteten, schlug Präsident Rüdiger Fritsch am Donnerstag Alarm. "Das ist eine sehr, sehr ernstzunehmende Thematik", sagte er im Gespräch mit hr-iNFO.

Fritsch will sich gegen DFL wehren

Man wisse zwar nicht erst seit gestern, dass das aktuelle Stadion "ein Problemfeld" darstelle, das konkrete Ausmaß der DFL-Forderungen habe die akuten Schwierigkeiten aber noch einmal verschärft. Die Notwendigkeit, schnell eine dauerhafte Lösung zu finden, sei "existenziell", so Fritsch. "Ansonsten stehen all die tollen Dinge, die hier gemeinsam mit dem Fußball entstanden sind, auf dem Spiel." Ohne vernünftiges Stadion wird es in Zukunft keinen Profifußball mehr in Südhessen geben.

Doch was tun? Die DFL hat die Lilien unmissverständlich aufgefordert, die Gegengerade bis zum 31. Januar 2018 mit einem Dach auszustatten und auch im Umfeld weitere kleine Verbesserungen vorzunehmen. Sollte das nicht passieren, müssten Darmstädter Heimspiele künftig in Ausweichstätten wie Offenbach oder Frankfurt ausgetragen werden. "Eine Katastrophe", wie Fritsch betont, der deshalb im ersten Schritt rechtlich gegen die Vorgaben vorgehen will. Alles andere sei fahrlässig, ein Tribünenbau während des Spielbetriebs schlicht nicht realisierbar.

Ein neues Stadion muss her

Der zweite – und entscheidende Schritt – müsse dann aber sein, das Hickhack um Aus-, Neu-, oder Umbau endlich zu beenden und eine für alle zufriedenstellende Lösung zu präsentieren. Eine Lösung, die laut Fritsch nur ein komplett neues Stadion sein kann. "Wir brauchen definitiv einen Plan für einen Neubau", stellte er klar. Ob am jetzigen oder einem neuen Standort spiele dabei keine Rolle. "Mit dem aktuellen Zustand kommen wir nicht weiter. Wir müssen diese Thematik lösen." Ohne fremde Hilfe, das unterstrich Fritsch gleich mehrmals, ist diese Herkulesaufgabe jedoch nicht zu bewältigen.

Ohne die Unterstützung der Stadt Darmstadt steht der Verein Darmstadt 98 vor einem Scherbenhaufen, den er alleine nicht mehr auffegen kann. Finanziell können die Lilien das Projekt Großimmobilie ohnehin nicht aus eigener Kraft stemmen, aber auch bei der Planung brauchen sie Expertise von außen. "Stadt und Verein sind jetzt aufgerufen, diese Thematik zu lösen. Es geht nur gemeinsam", so Fritsch, der auf einen Schulterschuss mit den Verantwortlichen im Parlament hofft. "Wir sind auf die Stadt angewiesen."