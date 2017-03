Rüdiger Fritsch will, dass Bewegung in den Stadionneubau kommt.

Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch hat eine Modernisierung des Stadions am Böllenfalltor zurück in die Diskussion gebracht. Ganz zur Überraschung von SV98-Präsident Rüdiger Fritsch, dem aber eigentlich ein ganz anderer Aspekt viel wichtiger ist.

Ein bisschen müssen sich die Verantwortlichen beim SV Darmstadt 98 wie in einer Zeitschleife gefangen vorkommen. "Wir haben mit der Planung eines neuen Stadions angefangen, als wir in der dritten Liga auf einem Abstiegsplatz waren", erinnert sich Rüdiger Fritsch im Gespräch mit dem hr-sport. Das war vor knapp vier Jahren. Doch an eine Grundsteinlegung ist in Darmstadt überhaupt nicht zu denken. Schlimmer noch: Die Diskussion darüber, wo die Arena überhaupt entstehen soll, hat gerade eine Rolle rückwärts vollführt.

Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) regte auf einer Wahlveranstaltung des Darmstädter Echo an , das Stadion am Böllenfalltor doch einfach zu modernisieren – obwohl das "in den Gesprächen der vergangenen Wochen und Monate kein Thema mehr war", so Fritsch. Der Lilien-Boss ist deshalb "zum Teil schon überrascht" ob der Aussagen des Oberbürgermeisters und möchte das noch einmal persönlich mit ihm besprechen.

Das Bölle als Wahlkampf?

Kritische Stimmen sagen, Partschs Statement sei so kurz vor der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag wohl nicht mehr als Wahlkampf-Propaganda. Fritsch möchte sich an solchen Spekulationen nicht beteiligen. "Ob das Wahlkampf ist oder nicht, müssen sie die Betroffenen selbst fragen. Ich bin kein Politiker", winkte der 55-Jährige ab. Ihn umtreibe ohnehin eine ganz andere Frage viel mehr, als die nach dem Standort.

"Für uns geht es darum, dass wir dringend, dringend, dringend, eine zeitgemäße, adäquate Spielstätte benötigen. Ob die links, rechts oder in der Mitte von Darmstadt ist, ist nicht das vorrangige Thema", appellierte Fritsch. Wenn sich die Gesetzeslage derart geändert habe, dass ein Umbau am Böllenfalltor nun doch möglich sei, hätte er bestimmt nichts dagegen. "Dann aber bitte los!", forderte der Präsident. Zeit habe man sich in dieser Sache schließlich genug gelassen.