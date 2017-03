Fast genau ein Jahr nach dem Tod von Jonathan Heimes beweist der SV Darmstadt 98 wieder einmal Gespür für besondere Situationen. Nach all den Emotionen scheint auch das Wunder vom Klassenerhalt plötzlich wieder möglich.

Ein Hauch von Hollywood-Kitsch am Böllenfalltor: Nach fünf gespielten Minuten spürte wohl jeder, dass dieser Nachmittag im Jonathan-Heimes-Stadion kein gewöhnlicher werden würde. Lilien-Kapitän Aytac Sulu – lange Zeit der wohl engste Freund des am 8. März 2016 nach langem Krebsleiden verstorbenen Johnny im Team von Darmstadt 98 – hatte mit seinem ersten Saisontor für die frühe Führung gegen den FSV Mainz 05 gesorgt und lief jubelnd in Richtung Eckfahne. Mit seinen Händen formte er ein Herz und schickte Grüße in Richtung Himmel.

Der Auftakt in eine hochemotionale Partie und der erste Schritt zum späteren 2:1 (2:1)-Sieg der Lilien, der letztlich deutlich mehr wert war als drei Punkte für den immer noch weit abgeschlagenen Tabellenletzten der Bundesliga. "Wir haben uns nach Johnnys Todestag sehr viel vorgenommen", sagte Sulu später. "Wir haben heute den unbedingten Willen gehabt, das Spiel zu gewinnen. Es war ein besonderer Tag für uns." Und ein besonderer Tag für alle Beteiligten.

Johnny hilft von oben mit

Die Familie von Johnny saß versammelt auf der Tribüne und fieberte mit, die Mannschaft lief im eigens für dieses Spiel designten Gedenk-Trikot auf, das Motto "Du musst kämpfen" prangte in großen Lettern auf dem Dach der Nordtribüne. Rund ein Jahr nach dem Tod des wohl bekanntesten Lilien-Fans war Johnny noch einmal allgegenwärtig in dem mittlerweile nach ihm benannten Stadion und pushte die Mannschaft zum insgesamt erst vierten Saisonsieg.

"Der positive Geist von Johnny hat uns heute geholfen", sagte ein sichtlich bewegter Präsident Rüdiger Fritsch nach Schlusspfiff in den Böllenfalltor-Katakomben. "Er hat uns wirklich noch einmal die Kraft gegeben, und man hat gesehen, wie die Jungs sich reingeworfen haben."

Lob vom Gäste-Trainer

Selbst nach dem Platzverweis gegen Mario Vrancic (60. Minute) boten die zehn verbliebenen Darmstädter den mit deutlich mehr Ambitionen ausgestatteten Gegnern aus Rheinhessen aufopferungsvoll Paroli und verteidigten den knappen Vorsprung, den sich die Gastgeber im ersten Durchgang erarbeitet hatten, über die Zeit. Sidney Sam hatte nur wenige Minuten nach Sulus Kopfballtreffer mit einem verwandelten Elfmeter auf 2:0 erhöht, Mainz war in Person von Robin Quaison nur noch der Anschlusstreffer zum 1:2 gelungen (45.+3). Der Halbzeitstand war gleichzeitig der Endstand.

Trotz der wohl immer noch aussichtslosen Lage in der Tabelle rannten, kratzten und bissen die Lilien, als könnten sie mit diesem einen Spiel die ganze Saison doch noch ins Positive wenden. Trotz langer Unterzahl (der Mainzer Stefan Bell flog in der 89. ebenfalls noch mit Gelb-Rot vom Platz) spulte das Team von Trainer Torsten Frings genauso viele Kilometer ab wie die Gäste und gewann die deutliche Mehrheit der Zweikämpfe. Der Sieg war letztlich hochverdient, wie selbst FSV-Coach Martin Schmidt neidlos anerkennen musste. "Darmstadt hat uns gezeigt, wie man solche Spiele angeht."

Es ist noch ein langer Weg

Und so reifte am Ende eines bemerkenswerten Nachmittags in Darmstadt wieder einmal die Erkenntnis, dass die von den meisten schon abgeschriebene Mannschaft durchaus konkurrenzfähig ist. Nach guten, aber glücklosen Leistungen in den vergangenen Wochen belohnten sich die Lilien gegen Mainz endlich einmal für ihre Mühen – und haben im Abstiegskampf noch einmal Hoffnung geschöpft. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt zwar weiterhin elf Punkte, mit ein wenig Beistand von oben scheint aber auch diese Aufholjagd nicht mehr unmöglich. "Wir wissen, dass wir einen Berg besteigen müssen, der höher ist als der Mount Everest", sagte Frings. "Aber vielleicht schaffen wir es ja noch."