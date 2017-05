Das vorerst letzte Bundesliga-Spiel von Darmstadt 98 steigt in Mönchengladbach. Typischerweise, wie der Faktencheck zur Partie zeigt. Die Lilien hoffen auf ein unerwartetes Ende.

Zum Schluss wurde es noch eine versöhnliche Saison – trotz des Abstiegs. Unter Trainer Torsten Frings hat sich Darmstadt 98 gefangen und ganz Lilien-like Pluspunkte in den Stadien dieser Republik gesammelt, nachdem es unter Vorgänger Norbert Meier gar nicht lief. Zum Abschied aus der Bundesliga geht es am Samstag zu Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr). Das Angeberwissen.

Heiß nur für Gladbach

Darmstadt kann im Borussia-Park befreit aufspielen. Die Lilien stehen bereits als Absteiger fest, während es für die Fohlen noch um einiges geht. Allerdings benötigt Mönchengladbach Schützenhilfe, soll es am Saisonende für die Qualifikation zur Europa League reichen. Hier die Rechnung: Sollte Köln gegen Mainz verlieren und Bremen in Dortmund nicht dreifach punkten, reicht es bei einem Sieg über die Lilien zu Platz sieben. Schlägt dann auch noch der BVB die Eintracht im Pokalfinale, wäre das Saisonziel der Hausherren erreicht.

Heißes Pflaster

Zumindest ihren Teil der Abmachung sollten die Gladbacher erfüllen, nimmt man die Historie zwischen der Borussia und den Lilien als Maßstab. Auswärts gab es für Darmstadt traditionell nämlich gegen die Fohlen nichts zu holen. In allen drei Aufeinandertreffen in Mönchengladbach bekamen die Lilien mindestens drei Tore eingeschenkt und fuhren stets mit leeren Händen nach Hause (1:3, 1:6, 2:3).

Business as usual

Dass beide Clubs am letzten Spieltag aufeinandertreffen, überrascht übrigens nicht. Vier Spielzeiten verbrachten Gladbach und Darmstadt gemeinsam in der Bundesliga, zum dritten Mal duellieren sich die Teams am letzten Spieltag. Auch hier hieß es bislang: Darmstadt, zero points!

Abstieg als logische Konsequenz

Zum Abschied gönnen wir uns noch einmal einen schmerzhaften Blick auf die Bilanz der Lilien in der ablaufenden Saison: Gegen die Hertha kassierte Darmstadt jüngst die 23. Niederlage. Öfter verloren in der Bundesliga-Geschichte nur Tasmania (28), Nürnberg (26) und Wuppertal (24).

Auf dem richtigen Weg

Jetzt kommt das große Aber: Auch wenn der Abstieg in der Rückrunde unter Trainer Torsten Frings nicht mehr zu verhindern war, so haben die Lilien immerhin Hoffnung und Lust auf die kommende Zweitliga-Saison gemacht. Der ehemalige Nationalspieler hat - mit verändertem Personal - mehr spielerische Elemente in den Auftritten der Darmstädter verankert und zum Rundenende tatsächlich noch eine Mini-Aufholjagd am Tabellenende gestartet. Die Lilien können sich nach zwei Jahren erhobenen Hauptes aus der Eliteklasse verabschieden.

