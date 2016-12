Trotz der Niederlage bei Hertha BSC ist Lilien-Interimscoach Ramon Berndroth mit seiner Mannschaft nicht hart ins Gericht gegangen. Peter Niemeyer haderte indes mit dem Gegentreffer der Marke Traumtor. Die Stimmen zum Spiel.

Peter Niemeyer Bild © picture-alliance/dpa

Peter Niemeyer: Wir hätten heute gern etwas mitgenommen. Ich gönne Hertha in 32 Spielen der Saison wirklich alles, aber die beiden Spiele würde ich gern gewinnen. Das ist uns nicht gelungen und das ist ärgerlich. Die wenigen Chancen, die wir haben, die müssen wir einfach eiskalt nutzen und das ist uns nicht gelungen. Dann geraten wir wieder durch so ein Traumtor in Rückstand. Wir haben vor drei Spielen einen Weg eingeschlagen, der der richtige ist. Daran müssen wir weiter festhalten und dann auch wieder das Quäntchen Glück bekommen.

Ramon Berndroth (Interimstrainer Darmstadt 98): Das war ein verdienter Sieg der Hertha, aber es gibt keine Unzufriedenheit mit der eigenen Leistung in einer intensiven Englischen Woche. Vor der Pause hatten wir ein solides Defensivverhalten und auch Torchancen, die wir vielleicht konsequenter nutzen müssen. Nach dem Traumtor gegen uns hat Hertha die Kontrolle übernommen.

Aytac Sulu Bild © Imago

Aytac Sulu zum Schubser von Vedad Ibisevic vor dem 0:2: Für mich ist das ein ganz klares Foul. Da müssen sich die Schiedsrichter auch mal etwas von mir sagen lassen, dass sie zumindest mal hochschauen, aber das machen sie ja nicht. Ich habe dem Schiedsrichter gesagt, 'schau wenigstens hoch, dass du es einsiehst'. Aber das macht er nicht.

Rüdiger Fritsch zur Trainersuche: Wir werden jetzt alle Kräfte sammeln und werden nicht morgen und nicht übermorgen einen neuen Cheftrainer präsentieren – sondern vielleicht erst nächste Woche. Und dann werden wir im neuen Jahr versuchen, das Unmögliche wahr zu machen.

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): Die Situation war nicht einfach. In der ganzen Stadt ist eine traurige Stimmung, es ist anders als sonst.