Ungewöhnliche Spiele erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: Das Abschlusstraining der Lilien im Jonathan-Heimes-Stadion wird zum Spektakel – die Hoffnung auf eine Überraschung ist groß.

Mit einem öffentlichen Training im eigenen Stadion hat sich der Tabellenletzte SV Darmstadt 98 am Samstag auf das Hessenderby bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr) eingeschworen. Rund 3.000 Anhänger verfolgten die Einheit im Stadion und feuerten das Team lautstark an.

"Wir brauchen unsere Fans. Ohne unsere Fans können wir komplett einpacken. Die sollen beim Training ruhig ordentlich Theater machen und die Jungs auf das Derby einstimmen", sagte Trainer Torsten Frings zu dieser ungewöhnlichen Maßnahme.

Die Eintracht ist gewarnt

Darmstadt ist in der Fußball-Bundesliga seit zehn Spielen ohne Sieg und deshalb im Hessenduell beim Tabellendritten klarer Außenseiter. Allerdings gewannen die Lilien seit ihrem Wiederaufstieg 2015 zwei von drei Duellen mit der Eintracht, darunter auch das Hinspiel im September durch ein Tor von Sandro Sirigu mit 1:0.

Frankfurts Trainer Niko Kovac hat besonders vor einem Darmstädter großen Respekt: seinem Kollegen Torsten Frings. "Wir haben früher häufig genug gegeneinander gespielt, national wie international", sagte Kovac. "Ich gehe davon aus, dass seine Mannschaft so spielen wird, wie er es früher war, sehr bissig und sehr ehrgeizig. Vielleicht werden wir sehr lange arbeiten müssen, um zu gewinnen."