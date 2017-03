Hat sich der SV Darmstadt 98 bereits mit dem Abstieg in die 2. Bundesliga abgefunden? Die Aussagen von Trainer Torsten Frings am Wochenende ließen das vermuten. Aber aufgeben? In Darmstadt? Das kommt für Antonio Colak überhaupt nicht in Frage.

Zugegeben: Die Situation bei Darmstadt 98 war schon mal besser. Elf Punkte trennen den Tabellenletzten aus Südhessen inzwischen vom Relegationsplatz. Elf Punkte, die die Lilien in elf Spielen aufholen müssen. Das klingt hart, unmöglich ist die Aufholjagd jedoch nicht. Einfach aufgeben ist für Stürmer Antonio Colak jedenfalls keine Option. Aus gutem Grund.

"Für Darmstadt. Für Johnny"

"Das war mit das Erste in Darmstadt, dass ich das Bändchen bekommen habe und mir gesagt wurde: 'Du musst kämpfen'. Und das werden wir tun. Für Darmstadt. Für Johnny", sagte der Angreifer im hr-heimspiel! am Montagabend. Das Armband mit dem Spruch des verstorbenen Jonathan Heimes ist angesichts der Mammutaufgabe Klassenerhalt als Mutmacher vielleicht wichtiger denn je. Denn vieles hängt in Darmstadt an der Psyche.

Es sei schließlich nicht so, dass die Lilien viel schlechter Fußball spielen als die Konkurrenz. Der taktische und spielerische Aufwärtstrend unter Torsten Frings sei klar erkennbar. "Wir konnten nach jedem Spieltag etwas Positives mitnehmen. Aber der Lauf fehlt", resümierte Colak. Ihm selbst – und der ganzen Mannschaft. Deswegen dürften die Darmstädter aber nicht die Köpfe hängen lassen.

Das Vertrauen zurückzahlen

Macht auch keiner, stellte der 23-Jährige noch einmal klar. Die Aussagen von Frings nach der Partie in Bremen seien falsch interpretiert worden: "Natürlich sind wir geknickt, weil wir ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Aber so war es schon immer im Leben: Wenn man weiter an sich arbeitet, wird man irgendwann belohnt."

Als Beispiel verwies Colak auf sich selbst. Trotz der prekären Tabellensituation hat der Stürmer bislang eine gute Saison hinter sich. "Es ist meine erste Bundesligasaison, ich habe fast alle Spiele gemacht und meine ersten Bundesliga-Tore erzielt", listete seine ganz persönlichen Erfolgserlebnisse auf. "Ich habe Darmstadt viel zu verdanken und ich will das Vertrauen zurückzahlen." Er hat noch elf Spiele Zeit.