Vor eineinhalb Jahren hat sich Felix Platte dem SV Darmstadt 98 angeschlossen. Zu mehr als elf Kurzeinsätzen ist er aufgrund von Verletzungen aber nicht gekommen. Nun soll alles besser werden.

Lilien-Stürmer Felix Platte schaut nicht gerne zurück: Im Sommer wurde bei ihm eine "degenerative Veränderung im Hüftbereich" diagnostiziert. Wann er wieder Fußball spielen werde, konnte man damals nicht sagen. "Wenn man die Diagnose hört, bricht erst einmal eine Welt zusammen. Da geht man vom Schlimmsten aus", sagte Platte am Dienstag. Doch schon ein, zwei Wochen später habe er sich wieder voll auf sein Comeback fokussiert. Genau das will er nun in Südspanien feiern.

Eine Einheit mit dem Ball werden

Platte ist mit den Lilien ins Trainingslager nach Pedro del Pinatar gereist. Dort möchte er sich wieder für Einsätze empfehlen. Den ersten soll es am Mittwoch beim Testspiel gegen KRC Genk geben. "Es ist vorgesehen, dass ich ein paar Minuten spiele. Ich soll aber noch langsam machen und auf meinen Körper hören", so der Stürmer.

Große Sprünge wird er zu Beginn des Jahres nicht machen können. Die sechsmonatige Zwangspause macht sich nicht nur körperlich, sondern auch technisch bemerkbar. "Ich merke selbst, dass da noch viele Fehlpässe dabei sind. Ich muss schauen, wann ich wieder eins mit dem Ball bin", gestand Platte. Er hofft, dass es "nicht mehr lange dauert", bis er wieder voll mitwirken könne.

Bescheidene Ziele

Ist Platte endlich wieder fit, kommt er für den SV98 einem Neuzugang gleich. Auf viele Einsätze hat es der Stürmer in den vergangenen zwölf Monaten nämlich nicht gebracht. Gerade einmal 139 Minuten stand er für die Südhessen auf dem Platz. 90 davon im bedeutungslosen letzten Saisonspiel 2015/16 gegen Borussia Mönchengladbach.

Die kurzfristigen Ziele des Youngster fallen dementsprechend bescheiden aus. "Für mich ist es ein Riesengefühl, wieder zu trainieren." Er sei einfach froh, wieder bei der Mannschaft zu sein. "Ich hoffe, dass mich das auch weiterbringt."