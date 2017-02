Nach der Niederlage im Hessenderby gegen Frankfurt schlittert der SV Darmstadt 98 weiter Richtung 2. Liga. Bei den Lilien trägt man das mit einer Mischung aus Trotz und Ratlosigkeit - und färbt sich die triste Realität schön.

Torsten Frings wollte der Mannschaft keinen Vorwurf machen, Kapitän Aytac Sulu fand die Niederlage unverdient und Neuzugang Hamit Altintop beklagte die vermeintlich negative Sicht im Umfeld. Doch die Realität ist eine andere: Nach dem 0:2 (0:0) im Hessenderby bei Eintracht Frankfurt ist der SV Darmstadt 98 seit elf Bundesliga-Spielen ohne Sieg und holte in dieser Zeit nur einen von 33 möglichen Punkten. Abgeschlagen steht das Team am Tabellenende, der Relegationsplatz ist schon sieben Punkte entfernt. Und: Es gibt kaum Anlass zur Hoffnung, dass sich etwas Grundlegendes ändert.

Zahlen sprechen klare Sprache

Gegen Frankfurt hielten die Lilien in der ersten Hälfte zwar gut mit, standen defensiv diszipliniert, hatten die besseren Chancen und auch noch Pech: Als Peter Niemeyer in der 26. Minute im Strafraum zu Boden gestoßen wurde, ließ der Schiedsrichter weiterspielen. Dafür pfiff er eine gute Viertelstunde vor Schluss Elfmeter für Frankfurt. Der Treffer von Makoto Hasebe brach den Lilien das Genick.

Am Ende sprachen die Zahlen klar gegen Darmstadt: 29 Prozent Ballbesitz, 2:8 Ecken und 4:15 Torschüsse. Bei Spielern und Trainer klang das jedoch anders. "Ich glaube nicht, dass wir heute der verdiente Verlierer sind", sagte Sulu. "Wir hätten auf jeden Fall einen Punkt, wenn nicht sogar drei verdient gehabt." Auch Frings tat es "für die Jungs" leid, "dass sie sich für das gute Spiel nicht belohnt haben". Es sei nicht einfach für die Spieler. "Mehr als dass sie sich den Arsch aufreißen, kann man bei uns nicht erwarten."

Neuzugänge helfen nicht weiter

Woraus die Lilien jedoch ihre Hoffnung saugen wollen, wird zunehmend schleierhaft - auch wenn man gerade personell kräftig nachgelegt hat. Schalke-Leihgabe Sidney Sam, der vor Wochenfrist beim 1:6 gegen Köln noch stärkster Spieler war, blieb gegen Frankfurt blass. Auch der von RB Leipzig geholte Angreifer Terrence Boyd hatte keine Bindung. Der Däne Patrick Banggaard saß 90 Minuten auf der Bank, die neu geholten Markus Steinhöfer und Wilson Kamavuaka standen gar nicht zum Kader.

Bleibt noch Hamit Altintop, der Ex-Bayern- und Real-Madrid-Spieler, der vergangene Woche überraschend verpflichtet wurde. Gegen die Frankfurter wurde der 34 Jahre alte Hoffnungsträger in der 79. Minute eingewechselt, er hatte einige Ballkontakte, konnte dem Spiel aber keine Wende geben.

Altintop übt Sozialkritik

"Natürlich ist es ärgerlich, wenn wir verlieren und wieder mit leeren Händen dastehen", sagte Altintop. "Aber man muss positiv sein. Man muss gucken, wo die Mannschaft vor drei oder vier Jahren noch gespielt hat. Da muss man heute die Spiele genießen und nicht immer drauf hauen und so negativ sein."

Mit einem Hauch von Sozialkritik fügte er an: "Ich glaube, dass wir mittlerweile in einer Gesellschaft leben, wo man die 99 Prozent guten Dinge nicht sieht und nur das eine Prozent Negatives herauspickt." Am Ende drangen dann aber auch bei Altintop die Zweifel durch: "Man muss jedes Spiel Gas geben. Wer weiß, ob wir danach nochmals die Chance haben, in der Bundesliga zu spielen."