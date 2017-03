Es ist die wohl allerletzte Chance: Der SV Darmstadt 98 ist beim Kellerduell in Bremen zum Siegen verdammt. Trainer Torsten Frings schiebt alle Heimatgefühle zur Seite – und muss Personalprobleme lösen.

Zum elften Mal in dieser Saison macht sich der SV Darmstadt 98 an diesem Wochenende auf Reisen. Nach zehn erfolgslosen Versuchen zuvor sollen am Samstag (15.30 Uhr) gegen Werder Bremen zum ersten Mal Mitbringsel in Form von Punkten mit nach Südhessen gebracht werden. "Wir werden alles dafür tun, um endlich auswärts zu punkten", sagte Lilien-Trainer Torsten Frings auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Angesichts von acht Punkten Rückstand des Tabellenletzten auf den Relegationsplatz wird es dafür jedoch auch höchste Zeit. Sollten die Lilien eine Woche nach der enttäuschenden 1:2-Heimniederlage gegen den FC Augsburg erneut verlieren, ist der Klassenerhalt wohl nicht mehr realisierbar. Der direkte Konkurrent Werder Bremen, der derzeit mit zehn Punkten Vorsprung über dem Strich steht, könnte mit einem Erfolg einen Befreiungsschlag landen.

Rosenthal muss wohl passen

"Es ist für beide Teams ein wichtiges Spiel", so Frings, der sich mit Personalproblemen rumärgern muss. Innenverteidiger Alexander Milosevic fehlt nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt und wird in der Viererkette wohl von Peter Niemeyer ersetzt. Hinter den Einsätzen von Jan Rosenthal, Sidney Sam und Hamit Altintop stehen kleinere bis größere Fragezeichen.

Während der ehemalige Frankfurter Rosenthal, der schon in Hoffenheim und gegen Augsburg über muskuläre Probleme geklagt hatte, wohl ausfällt, stehen die Chancen bei den anderen beiden Angeschlagenen etwas besser. "Bei Rosenthal sieht es eher schlecht aus, Sam trainiert heute voll und bei Altintop sieht es gut aus", so Frings, der wohl relativ spontan über die Startelf entscheiden muss.

Frings gegen sein Herz

Neben all den sportlichen Aspekten spielt vor allem für den Übungsleiter der Lilien aber natürlich auch der emotionale Faktor eine Rolle. 447 Bundesliga-Spiele hat Frings mit der Werder-Raute auf der Brust bestritten, in Bremen gelang ihm der Sprung in den Profibereich, zuletzt arbeitete er unter Viktor Skripnik als Co-Trainer. "Bremen wird immer auch Lebensmittelpunkt bleiben, ein Auge schielt immer zu Werder."

Zumindest für 90 Minuten werden alle Verbundenheit zu Stadt, Verein und Fans jedoch ruhen. Für Frings zählt am Samstag nicht sein Herz, für Frings zählen nur die Punkte und die letzte Chance im Kampf um den Klassenerhalt. "Natürlich ist es eine besondere Partie, auf die ich mich freue“, sagte er. „Aber es ist nicht das Spiel Werder gegen Torsten Frings."

Sendung: hr-iNFO am Nachmittag, 02.03.2017, 15.15 Uhr