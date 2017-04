Nicht nur tabellarisch begegnen sich die Lilien und Ingolstadt auf Augenhöhe: Das Schlusslicht aus Darmstadt tritt am Sonntag beim 17. an. Das Angeberwissen zeichnet den gemeinsamen Leidensweg nach.

Das verflixte zweite Jahr – es könnte sowohl den Lilien als auch dem kommenden Gegner FC Ingolstadt in sportlicher Hinsicht das Genick brechen. Während Darmstadt vor dem Spiel am Sonntag (17.30 Uhr) sein Zweitliga-Ticket fürs kommende Jahr schon ziemlich sicher hat, sind die Schanzer noch mittendrin im Abstiegskampf.

Gemeinsame Vergangenheit, gemeinsames Zukunft?

Wer erinnert sich noch an den Sommer 2015? Damals stiegen Ingolstadt und Darmstadt gemeinsam in die Bundesliga auf. In der ersten Saison überraschten die gallischen Dörfer die Konkurrenz und sicherten sich den Klassenerhalt. Und nun? Darf Darmstadt 98 bereits guten Gewissens für die Rückkehr ins Unterhaus planen. Auch beim FCI stehen die Zeichen auf Abstieg: Seit dem 19. Spieltag belegen die beiden Konkurrenten stets die Plätze 17 und 18.

Immerhin besser als die Tasmanen

Dass die Lilien die rote Laterne nochmal abgeben können, erscheint angesichts von zehn Punkten Rückstand auf Ingolstadt unwahrscheinlich. Darmstadt hat die traurigste Bilanz aller Bundesligisten seit Einführung der 3-Punkte-Regel im Jahr 1995. Immerhin: Selbst bei einer Pleite am Sonntag besteht weiter die theoretische Chance auf den Klassenerhalt. Damit stehen die Lilien besser da als der ewige Verlierer Tasmania Berlin, der in der Saison 1965/66 nach dem 28. Spieltag bereits rechnerisch abgestiegen war.

Kaum Schüsse, keine Tore, SVD

Von einer Torflaute kann die hessische Konkurrenz aus Frankfurt ein Lied singen. Doch im Vergleich mit Darmstadt steht Eintracht Frankfurt noch ganz ordentlich da. Die Lilien sind mit 17 erzielten Saisontoren nicht nur die harmloseste Mannschaft der Liga. In 11 der letzten 15 Partien gelang dem Team sogar überhaupt kein Treffer, zuletzt war das gegen Wolfsburg, Leipzig und Leverkusen drei Mal der Fall.

Bis der Bann bricht

Ob in Ingolstadt der vierte Torlos-Auftritt in Folge ansteht? Die Chancen stehen leider nicht schlecht, schließlich müssen die Lilien ja auswärts ran. Auch nach 27 Spieltagen wartet die Mannschaft von Trainer Torsten Frings auf den ersten Punktgewinn außerhalb der Komfortzone am "Bölle". Nur Oberhausen (1972/73) und Nürnberg (1983/84) waren in der Bundesliga-Geschichte ebenso harmlos.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! bundesliga, 9.4.2017, 21.45 Uhr