Darmstadt 98 hat sich mit einer Niederlage in die Winterpause verabschiedet. Die Lilien verloren am Mittwoch in Berlin. Wieder sorgte ein Traumtor des Gegners für die Vorentscheidung.

Der SV Darmstadt 98 wartet weiter auf die ersten Auswärtspunkte in dieser Saison. Bei Hertha BSC kassierte das Team von Interimstrainer Ramon Berndroth am Mittwoch eine 0:2-Niederlage und geht damit als Tabellenschlusslicht in die Winterpause. Marvin Plattenhardt hatte die Berliner nach 53. Minuten mit einem Traumtor in Führung gebracht. Er verwandelte einen Freistoß aus knapp 30 Metern direkt und ließ Darmstadts Keeper Michael Esser keine Chance. Das 2:0 besorgte Salomon Kalou, der nach einem erneut starken Freistoß von Plattenhardt unbedrängt zum Kopfball kam und das Leder im Tor unterbrachte (66.).

Gedenken im Stadion

Die Partie im Berliner Olympiastadion war noch vom Anschlag auf dem nur sieben Kilometer entfernten Breitscheidplatz überschattet. Nur 31.912 Zuschauer waren in der kalten Arena dabei. Im Gedenken an die Opfer wurde auf Musikeinspielungen und laute Ansagen zunächst verzichtet. Während der Gedenkminute am Mittwochabend ließen die Zuschauer im Olympiastadion ihre Smartphones erstrahlen, erst danach starteten die Fußball-Fans ihre Gesänge. Beide Teams bestritten die Partie mit Trauerflor.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start in die Partie, erspielten sich gegen konsequent verteidigende Lilien aber wenig zwingende Torchancen. Die Südhessen wurden erst nach einer halben Stunde auch in der Offensive mutiger. Ein Schuss von Mario Vrancic (30.) wurde noch von Niklas Stark ins Aus abgefälscht. Kapitän Aytac Sulu köpfte zweimal nur knapp über das Berliner Gehäuse. Jan Rosenthal traf freistehend aus sechs Metern den Ball nicht richtig (39.) - das hätte die Führung für die Gäste sein müssen.

Plattenhardt macht den Unterschied

Die Darmstädter, die nun schon acht Ligaspiele nacheinander verloren haben, störten die Offensivaktionen der Berliner lange wirkungsvoll. Plattenhardt gab mit seinem zweiten Saisontor dem Spiel dann eine andere Richtung. Nach einem Foul von Peter Niemeyer an Vedad Ibisevic hämmerte der Linksverteidiger den Ball aus knapp 30 Metern ins rechte obere Eck.

Schon seinen ersten Saisontreffer hatte Plattenhardt mit einem direkt verwandelten Freistoß erzielt. Danach sorgte Kalou für die Entscheidung. Nach einer Freistoß-Vorlage von Plattenhardt köpfte er unbedrängt zum 2:0 ein.